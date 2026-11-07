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Общество 7 ноября 2026 04:11

Ландшафтный архитектор посоветовала отказаться от девичьего винограда на участке

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Девичий виноград может доставить неудобства владельцам садовых участков из-за быстрого и неопрятного разрастания. Вместо него для озеленения территории лучше выбрать амурский виноград, рассказала «Казанским ведомостям» практикующий ландшафтный архитектор, специалист по физиологии растений Юлия Шишкина.

По словам эксперта, девичий виноград быстро растет, неприхотлив и осенью приобретает яркую окраску. Однако растение дает многочисленные побеги и не отличается красивой фактурой. Кроме того, опадающие ягоды пачкают землю, брусчатку и террасы.

В качестве альтернативы Шишкина предложила амурский виноград. Он менее активно разрастается, отличается неприхотливостью и зимостойкостью, хорошо переносит тень. Его ягоды также съедобны. При этом осенняя окраска амурского винограда не такая яркая, как у девичьего.

#земельный участок #садоводы
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