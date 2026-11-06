Фото: Иван Жуков / «Татар-информ»

Сегодня в Казани проходит международный турнир по боксу, приуроченный ко Дню Конституции Республики Татарстан.

Всего было запланировано 23 боя. Из них пять титульных.

На церемонии открытия присутствовал председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Абдулганиев. А также министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов

Сегодня праздник - День Конституции Республики Татарстан. Сегодня Татарстан процветает благодаря тем решениям, которые были приняты много лет назад. И этот боксерский турнир, где учавствуют лучшие спортсмены нашей страны, мы хотели посвятить нашему большому празднику», - сказал Леонов.

Добавим, чтоорганизаторы не раскрывают гонорары спорсменов.

Также подчеркнем, что в турнире принимают участие ребята с Филлипин, Африки, Казахстана и России.