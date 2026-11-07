Илья Слесарский: «Садоводам возвращают то, что им принадлежит»

Минстрой РФ предложил упростить процедуру перевода садового дома в жилой: исключить из нее дорогое техзаключение, сократить срок до 7 дней и принимать документы онлайн. Председатель Союза садоводов Татарстана Илья Слесарский в интервью «Татар-информу» рассказал, какие барьеры это снимет и что изменится для дачников.





Минстрой России подготовил пакет поправок в постановление Правительства РФ, которые заметно упрощают перевод садовых домов в жилые

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минстрой России подготовил пакет поправок в постановление Правительства РФ, которые заметно упрощают перевод садовых домов в жилые. Из процедуры исчезает необходимость готовить дорогостоящее техническое заключение, стоимость которого в регионах доходит до 65 тысяч рублей, а срок принятия решения сокращается с 45 календарных дней до 7 рабочих. Документы при этом можно будет подавать онлайн – госорганы самостоятельно запросят выписки из ЕГРН, а статус дома обновят автоматически без визита в МФЦ.

Вместе с тем в законопроекте прописали и новые основания для отказа в изменении статуса. Дом не признают жилым, если он находится в приаэродромной, водоохранной зонах или охранной зоне ЛЭП и газопроводов, превышает параметры ИЖС (не более трех этажей или 20 метров в высоту), а также если в ЕГРН отсутствуют сведения о зарегистрированных правах.

Предполагается, что поправки в постановление вступят в силу к началу следующего дачного сезона – в марте 2027 года.

Илья Слесарский: «Ранее люди сталкивались с серьезными проблемами при оформлении земли, а сейчас эта процедура значительно упрощается» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Долгожданное снятие бюрократических барьеров»

– Илья Николаевич, как вы в целом оцениваете предлагаемые нововведения?

– Садоводы, безусловно, приветствуют такие процедуры. Это долгожданное снятие бюрократических барьеров. По сути, садоводам возвращают то, что им и так принадлежит по праву. Ранее люди сталкивались с серьезными проблемами при оформлении земли, а сейчас эта процедура значительно упрощается.

– Зачем она упрощается, по-вашему?

– На самом деле, многие садоводы и раньше пытались оформлять свое имущество в общедолевую собственность. Сейчас этот процесс переходит в автоматический режим. Дело в том, что во многих СНТ сложилась непростая ситуация: права собственности на землю нет, границы не определены. При проведении комплексных кадастровых работ эти вопросы наконец решаются.

Кроме того, это напрямую связано с программой газификации. На совещаниях мы постоянно сталкиваемся с тем, что право собственности либо не определено, либо принадлежит муниципалитету. Из-за этого возникает масса барьеров: садоводы просто не могут дать разрешение газовой компании на прокладку коммуникаций по своей земле.

«Часто бывает, что СНТ расположено на берегу реки, и со временем на месте обычного садового участка появляется жилой дом, который пытаются оформить прямо в водоохранной зоне. Это недопустимо» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Бывает, что СНТ – на берегу реки, и со временем на месте садового участка появляется жилой дом, который пытаются оформить в водоохранной зоне»

– Давайте подробнее поговорим о проблемах. С какими конкретно сложностями сталкивались садоводы?

– Во-первых, сама услуга межевания обходилась садоводам очень дорого. Кроме того, немалых денег стоила постановка на учет. СНТ как юридическое лицо обращается в Росреестр, и узаконивание всех этих процедур требует серьезных финансовых затрат.

Точные суммы сейчас не назову, но для товарищества на 100 участков лишние 40 тысяч рублей – это серьезные деньги. Для сравнения: пластиковые евроконтейнеры для площадки ТКО стоят около 15 тыс. То есть на эти средства можно было бы, например, благоустроить территорию, вместо того чтобы оплачивать оформление того, что и так принадлежит садоводам.

– Законопроект предусматривает новые основания для отказа. Не создает ли это новые барьеры?

– На мой взгляд, критерии для отказа должны существовать в любом случае. Уверен, что с оформлением земли проблем возникнуть не должно, но ситуации бывают разные. Например, на территории СНТ могут находиться скотомогильники. Или возникают реестровые ошибки, когда границы лесного фонда заходят на земли товарищества, и садоводы не могут оформить ту же площадку ТКО. Каждый случай уникален, и причину отказа нужно разбирать отдельно.

– То есть вы считаете справедливыми новые основания для отказа?

– Да, безусловно, такие критерии абсолютно оправданы. Ведь они касаются не всего товарищества в целом, а конкретного домовладения. Если объект попадает в охранную зону, то это логично. Часто бывает, что СНТ расположено на берегу реки, и со временем на месте обычного садового участка появляется жилой дом, который пытаются оформить прямо в водоохранной зоне. Это недопустимо.

Что же касается отсутствия выписки из ЕГРН, то здесь ситуация индивидуальная. Сначала нужно навести порядок в своих документах. К сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что садоводы по 20–30 лет пользуются участком, но документально ничего не оформлено. Это их упущение, вовремя не обратили внимание.

Перевод в жилой открывает ряд дополнительных возможностей. Прежде всего, это участие в программе газификации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прописка, льготы и газ

– Для чего в целом переводить садовый дом в статус жилого? Что это дает?

– Никто не запрещает вам жить в садовом доме и без этого статуса. Однако перевод в жилой открывает ряд дополнительных возможностей. Прежде всего, это участие в программе газификации. Кроме того, появляется скидка при оплате электроэнергии, если дом отапливается исключительно электричеством.

И, конечно же, статус жилого дома дает право на регистрацию. Это особенно востребовано среди молодых семей, которые не имеют возможности купить жилье по текущим рыночным ценам. Жизнь в СНТ уже давно стала нормой, люди переезжают за город и живут там с комфортом.

– Как упрощение процедуры может повлиять на рынок недвижимости в СНТ и на желание людей переезжать за город?

– В данном случае речь идет прежде всего о землях общего пользования. Законопроект упрощает процедуру оформления водонапорных скважин, башен, земель общего пользования и площадок ТКО. На стоимость домов и участков для садоводов это не окажет никакого влияния.