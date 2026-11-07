Более 75,2 тыс. волонтеров культуры насчитывается в Татарстане

Фото: пресс-служба Минкульта РТ

В Республике Татарстан по данным платформы Добро.рф зарегистрировано 75 237 волонтёров культуры. За 2026 год ими было проведено и поддержано 2 429 добрых дел в сфере культуры. Это всего 207 132 добрых часа. Добровольческая деятельность входит в одно из направлений национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ.

«Отрадно, что каждый год в ряды «Волонтёры Культуры» Республики Татарстан добавляются новые волонтёры, партнёры и все, кому небезразлична добровольческая деятельность в культурной сфере. Отметим, что волонтёрство не имеет возрастных ограничений: наши волонтёры - это школьники, студенты, работающая молодёжь, взрослые, а также серебряные волонтёры», - заявила руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Культуры» РТ Гульфия Мутугуллина.

Важную роль в поддержке волонтёров играют специализированные площадки. В регионе работают четыре «Добро.Центра» в сфере культуры. Они расположены в Казани, на базе Республиканской детской библиотеки имени Р. Миннуллина и Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина. Ещё два центра действуют в Кайбицком и Нижнекамском районах.

Местные отделения «Волонтёры Культуры» уже открыты в девяти муниципальных образованиях. Особенно заметна вовлечённость в Черемшанском районе, где насчитывается 886 волонтёров, а также в Высокогорском и Кайбицком районах. В Казани добровольцы активно участвуют в работе Клуба «Доктор Китапкин» и Арт‑студии «Смотрите сердцем», реализуя творческие и просветительские проекты.

В ряде районов, таких как, Тюлячинский, Буинский, Ютазинский, Агрызский, Муслюмовский, Бавлинский, Сармановский, Мензелинский, сформированы сильные команды, ведущие системную работу и ожидающие официального открытия отделений.

Помимо отделений движения, в республике действует целая экосистема волонтёрских инициатив. К ним относятся Социально‑творческое движение «Я -ДоброТворец», волонтёрские группы музеев, включая Музей‑заповедник «Казанский Кремль» и Национальный музей РТ, а также образовательные проекты, например Школа музейного волонтёра и инициатива «Добро в КазГИК».