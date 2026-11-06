Парням из Буинска, напавшим с перцовкой на людей, вынесли приговор

Шестерых парней в Буинске признали виновными в хулиганстве. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2025 года возле ветеринарного техникума молодые парни напали на людей, находившихся в салоне «Лады» 10-й модели. Хулиганы избили их, применив перцовый баллончик.

Одному из подсудимых дали три года и три месяца лишения свободы, другие получили сроки от полутора лет до года и десяти месяцев. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.