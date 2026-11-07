Биолог рассказала, нужно ли убирать опавшие листья в саду

Опавшую листву не стоит полностью убирать из сада: она служит естественным удобрением и защищает корни деревьев от морозов. Об этом в беседе с «Казанскими ведомостями» рассказала кандидат биологических наук Ольга Леушева.

По словам специалиста, даже после листопада в листьях сохраняется много полезных веществ, которые могут обогатить почву.

«Опавшая листва служит прекрасным удобрением и защищает корни от морозов, поэтому ее осенняя уборка должна быть аккуратной», – отметила биолог.

Однако больные листья оставлять под деревьями нельзя. Если растения поражены грибковыми заболеваниями, листву необходимо собрать и уничтожить – сжечь или отправить в компост, пересыпав известью, золой либо удобрениями.

Кроме того, в период листопада такие деревья и приствольные круги рекомендуется обработать 4–5-процентным раствором мочевины или сульфата калия.