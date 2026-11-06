Компания «Хвоя» вложит 5 млрд рублей в отель проекта «Казань марина»

Компания «Хвоя» планирует построить на территории Лаишевского района Татарстана отель под девизом «Лето зимой в Казани» с большим подогреваемым бассейном, банным комплексом и панорамным рестораном. Об этом 5 ноября шла речь на встрече проектного блока во главе с Ленаром Замалиевым и представителя корпорации Туризм РФ с председателем совета директоров компании Николаем Машкариным, сообщается в официальном канале Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан в МАКС.

«Хвоя» – инвестор проекта «Казань марина», работающий в гостиничном бизнесе в Новосибирске и Карелии и специализирующийся на круглогодичных термальных комплексах. Согласно полученной информации, часть бассейна будет закрытой, с настоящим песком и пальмами; номера оформят в стиле разных стран.

Для привлечения туристов круглый год компания будет развивать событийное направление: сейчас в Новосибирске планируют «обкатать» зимний фестиваль длительностью не несколько дней, а недель и месяцев, взяв за основу опыт Харбина.

Согласно сообщению, льготы проекта «Казань марина» привлекают инвесторов возможностью кредитного финансирования под низкий процент. «Хвоя» планирует вложить около 1 млрд собственных средств и еще около 4 млрд рублей заемных; предварительный срок реализации – конец 2029 года. Сейчас Агентство сопровождает инвестора в подготовке к Инвестиционному совету, который примет окончательное решение о предоставлении земельного участка.

Ранее в мае этого года с акционером «Хвои» Игорем Кимом встречался Раис Татарстана Рустам Минниханов. «Казань марина» станет первым за последние 30 лет центром с мариной полного цикла на 300 яхт: на площади 43,1 га планируется возвести девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами на 1250 номеров категорий 3–4. После сдачи объект сможет принимать до 620 тыс. туристов в год.

Рендеры проекта предоставлены Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан