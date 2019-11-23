Уязвимость ОС Android позволяла шпионить за пользователями через камеру

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Серьезная уязвимость CVE-2019-2234 в операционной системе Android позволяла злоумышленникам получать контроль над камерами смартфонов и снимать фото и видео, параллельно записывая звук. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, с помощью этой уязвимости киберпреступники могли получать доступ к хранящимся на гаджетах медиафайлам, а также прослушивать разговоры.

Обнаружила проблему специализирующаяся на кибербезопасности компания Checkmarx. Дыру в безопасности ее специалисты нашли при изучении сначала смартфонов корпорации Google, а затем гаджетов других вендоров, включая южнокорейскую компанию Samsung.

Соответствующие предупреждения сразу же были направлены производителям смартфонов. Google и Samsung выпустили необходимые патчи.

При этом в докладе Checkmarx «ничего не говорится о том, какие еще вендоры могли пострадать, поэтому владельцам гаджетов с Android стоит на всякий случай обновить свое программное обеспечение до последней версии», отмечает издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что названы наиболее опасные приложения для смартфонов.

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