Рустам Минниханов обсудил с Караденизом развитие футбола в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с бывшим футболистом казанского «Рубина» Гёкденизом Караденизом. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram*.
По словам Карадениза, на встрече обсуждались вопросы открытия мечети Карадениз, инвестиционные проекты в Татарстане и развитие футбола в республике.
«Выражаю искреннюю благодарность Рустаму Нургалиевичу за теплый прием и гостеприимство», – написал он.
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