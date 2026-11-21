Фото: соцсети Гёкдениза Карадениза

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с бывшим футболистом казанского «Рубина» Гёкденизом Караденизом. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram*.

По словам Карадениза, на встрече обсуждались вопросы открытия мечети Карадениз, инвестиционные проекты в Татарстане и развитие футбола в республике.

«Выражаю искреннюю благодарность Рустаму Нургалиевичу за теплый прием и гостеприимство», – написал он.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.