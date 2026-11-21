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Татьяна Ким больше не занимает должность генерального директора ООО «Вайлдберриз». На этом посту ее сменил Алексей Куликов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По информации сервиса «БИР-Аналитик», изменения зарегистрировали 20 ноября. Куликов также руководит рекламным агентством «Диджико» и компанией «ВБ Инжиниринг».

В пресс-службе РВБ уточнили, что смена генерального директора не повлияет на операционную деятельность основной компании. Ким продолжит заниматься стратегическим развитием.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о введении Евросоюзом санкций против 145 физических и юридических лиц, в числе которых оказалась основательница Wildberries Татьяна Ким.