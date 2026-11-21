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Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области взяло на контроль ситуацию с отсутствием багажа у пассажиров рейса Nordwind N4753, следовавшего из Казани в Новокузнецк. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и оценивают соблюдение авиакомпанией прав пассажиров и требований законодательства о защите прав потребителей.

«Если авиакомпания откажет в удовлетворении законных требований пассажира, Управление готово принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили о готовности содействовать урегулированию споров в досудебном порядке и при необходимости помочь с подготовкой материалов для обращения в суд.

Пассажирам рекомендуют сохранить посадочный талон и багажную квитанцию, а перевозчику направить письменную претензию. К ней следует приложить документы, подтверждающие расходы, связанные с отсутствием багажа.

Ранее стало известно, что около 150 пассажиров рейса Казань – Новокузнецк прилетели без вещей. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта Казани, часть багажа не отправили из-за перегруза самолета. Авиакомпания и аэропорт планировали доставить вещи ближайшим рейсом.

По словам очевидцев в соцсетях, многие пассажиры направлялись на открытие горнолыжного сезона в Шерегеш.