Нормативное состояние дорог в Казанской агломерации по нацпроекту доведено до 83%

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволила довести нормативное состояние дорог в Казанской агломерации до 83%. Об этом заявил на заседании коллегии заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин, сообщает Миндортранс РТ.

Докладчик напомнил, что в этом году по национальному проекту проводятся мероприятия в трех городских агломерациях — Казанской, Набережночелнинской, Нижнекамской с общей протяженностью более 2,5 тыс. км, а также охватывают всю региональную сеть.

В частности, по проекту отремонтированы 77 участков дорог регионального значения общей протяженностью свыше 108 км. Таким образом, нормативное состояние региональных дорог достигло 47%. В Казанской агломерации отремонтированы 88 улиц протяженностью 47,3 км, нормативное состояние дорог составляет 83,3%.

В Набережночелнинской агломерации отремонтированы дороги пяти центральных улиц протяженностью 40,9 км. В результате в Набережных Челнах дороги на 78,7% соответствуют нормативному состоянию.

В Нижнекамской агломерации отремонтированы 9,3 км дорог на пяти основных улицах — проспекте Химиков, улицах 30 лет Победы, Чистопольская и 50 лет Октября. Нормативное состояние соответствует 67,2%.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин подчеркнул, что нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дает «существенный толчок развитию дорожно-уличной сети городских агломераций и региональной сети».

В Татарстане в текущем году на реализацию нацпроекта выделено около 5,4 млрд рублей.

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