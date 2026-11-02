Отделение СФР по РТ рассказало о ежемесячной выплате ветеранам СВО

В этом году размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) ветеранам боевых действий составляет 4 838,63 рубля в месяц. Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан назначает ее автоматически после получения сведений о выдаче удостоверения ветерана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

«Важно, чтобы ветераны получали положенную государственную поддержку своевременно и без дополнительных сложностей. Автоматическое назначение выплаты позволяет исключить необходимость собирать документы и обращаться за ее оформлением. Все необходимые сведения поступают в Отделение в рамках межведомственного взаимодействия», – сообщил управляющий ОСФР по РТ Эдуард Вафин.

Уведомление о назначении выплаты поступает в личный кабинет ветерана на портале госуслуг. Нужно выбрать способ получения денег – на банковский счет или через организацию почтовой связи. При этом прежний порядок назначения ЕДВ на основании заявления от ветерана боевых действий (либо его законного представителя) сохраняется. Право на выплату возникает со дня выдачи удостоверения ветерана боевых действий, а дата фактического перечисления средств зависит от выбранного способа доставки.

В состав ежемесячной денежной выплаты входит набор социальных услуг. Он предусматривает обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также к месту лечения и обратно. При первоначальном назначении выплаты ветеранам СВО стоимость набора социальных услуг учитывается в денежном эквиваленте.