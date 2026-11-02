Татарстанцам рассказали, как снизить риски развития рака легких

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Со 2-го по 8 ноября в Татарстане проходит Неделя профилактики рака легких, проходящая по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». В Минздраве РТ рассказали, как снизить риски развития болезни.

Основным фактором, провоцирующим развитие болезни, является курение, с которым связано до 95% всех случаев. Кроме того, в группе риска находятся контактирующие с вредными веществами – радоном, асбестом, мышьяком, ураном, никелем и дизельными выхлопами, а также те, кто имеет туберкулез или рубцовые изменения в легких.

Для снижения рисков рекомендуется отказаться от курения, регулярно проходить обследования и вести здоровый образ жизни – есть больше овощей и фруктов, отказаться от алкоголя и быть физически активным. На производстве рекомендуется использовать средства защиты.

Очень часто на ранних стадиях болезнь часто протекает без выраженных симптомов. К врачам рекомендуется обращаться в случае, если кашель не проходит более 3 недель, при затрудненном дыхании или одышке, кровохаркании, потере веса и слабости, а также при длительном, но не сильном повышении температуры.