Вафин: При досрочном переходе в НПФ можно потерять часть инвестиционного дохода

При досрочном переходе в другой пенсионный фонд татарстанцы могут потерять часть инвестиционного дохода, полученного за предыдущие годы. Об этом напомнил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«Чтобы принять решение с учетом возможных финансовых последствий, перед подачей заявления стоит проверить, когда заканчивается очередной пятилетний период формирования накоплений у действующего страховщика. При оформлении досрочного перехода гражданину предоставляется информация», – отметил он.

Жители Татарстана могут доверить свои пенсионные накопления Социальному фонду России или одному из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Для перехода в другой фонд необходимо подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе ОСФР по РТ. При выборе НПФ предварительно нужно заключить договор об обязательном пенсионном страховании, сообщает пресс-служба ОСФР по РТ.

Сменить страховщика можно двумя способами: подать заявление о переходе или о досрочном переходе. В первом случае средства передаются новому фонду по истечении пятилетнего срока. Например, по заявлениям, поданным в 2026 году, перевод состоится в 2031 году. При досрочном переходе накопления перечисляются уже в следующем году, однако в этом случае гражданин может потерять часть инвестиционного дохода, полученного за предыдущие годы.

Как пояснили в Отделении СФР по РТ, пенсионные накопления есть у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию. Кроме того, они имеются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели перечисляли такие взносы с 2002 по 2013 год включительно, а также у граждан, уплачивавших добровольные страховые взносы или направлявших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Сформированные за этот период средства сохраняются на пенсионных счетах и продолжают инвестироваться. Полученный инвестиционный доход влияет на общую сумму накоплений, поэтому при выборе фонда важно учитывать не только условия управления средствами, но и сроки их перевода.