«Вслед за казанскими парнями», или почему казанским парням не место в Казани

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

В театре Тинчурина прошла премьера спектакля «Вслед за казанскими парнями» Айдара Заббарова по уже классической пьесе Мансура Гилязова. Спектакль оставил двойственные впечатления, но подарил несколько интересных поводов для размышления.

Для начала нужно определиться, что сиквел кассового хита тинчуринского театра – это комедия положения с большим упором на импровизацию, единственная задача которой – помочь зрителю хорошо провести время. С этой точки зрения спектакль работает прекрасно, в день первого показа зал почти не умолкал, вновь и вновь хохоча после каждого панча. Даже к третьему часу еще оставались люди, и их было немало, кто продолжал смеяться. Вот она, сила классической комедии, и как ей не поддаться спустя три часа юмористического штурма? Да, вместо заявленных 2,5 часа спектакль шел в первый день на час больше, но едва ли для поклонников «Казанских парней» это минус.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

Весь актерский состав спектакля по большей части знаком по «Казанским парням», но особенно стоит отметить невероятную энергию, с которой Артем Пискунов в этот раз подошел к роли Альфреда. Кажется, что во многом благодаря его инициации гомерический пожар в зале не затухает, но без нужной химии в труппе его инициация ничего бы не стоила: Салават Хабибуллин, Эдуард Никитин, Зульфат Закиров, Зарина Сафина, Эльвина Каримова, Эльвина Насибуллина, Гузель Галиуллина и, само собой, Алмаз Фатхуллин – эта команда и будет «спасать» Новый год в Казани. Удивительно, как в 1993 году Гилязову удалось изобрести жанр современных «Елок». Будь здесь представлены не только артисты тинчуринской труппы, но и звезды татарской эстрады, спектакль мог бы создать конкуренцию федеральному «Голубому огоньку».

Однако, если углубиться в историю и выудить из нее что-то большее, чем комедию, складывается другая, менее забавная картина.

События спектакля разворачиваются накануне нового, 1993 года, отчасти оправдывая портреты современной молодежи, представленные на сцене, однако об этом прямо скажет лишь Ельцин в финале. В остальном, в первую очередь благодаря декорациям, складывается ощущение, что эта история происходит в наши дни – Альфред (Пискунов), сын пластического хирурга, живет в настоящем пентхаусе с панорамным окном в скандинавском стиле. И если первая часть встречала зрителя запахом сена и журчащей речкой, здесь мы сразу попадаем в загородный модерн.

Диссонанс между декорацией и героями заметный: вот Альфред хвастает своим «кирпичом», ходят герои в кожанках или цветных полушубках, звучат шутки про ОПГ, а главным деликатесом на столе остается икра. Возможно, учитывая традиционалистский финал спектакля, так и было задумано – казанским парням в Казани не место.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

В «Казанских парнях» девушки защищали свое сельское лоно от внезапно нагрянувших парней, здесь же, по задумке Мартыныча, девушки отправляются в город, чтобы вернуть пропавшую Хабибу. Сама завязка напоминает нечто античное: отважные амазонки отправились искать пропавшую подругу в большой город, чуть ли не похищение Антиопы, и даже складывается параллель: мужское и женское, город и село, цивилизация и дикость, вот только цивилизация, судя по всему, здесь на стороне села. И развитие здесь получает именно сельский сюжет: девушки считают себя чужими для мира парней и возвращаются домой, а парни, чувствуя связь с девушками, отправляются вслед за ними. Это по-своему красивый финал, и особенно чудесна сцена, когда парни возвращаются в стог сена, из которого они вылезли в первой части. Так «казанские парни» переродились в «парней из деревни». Как и говорил Айдар Заббаров, дилогию «Казанских парней» действительно лучше рассматривать как единую историю.

Тем временем в театре Камала продолжают показывать сюжеты из ревущих 1920-х: «Неравные», «Утерянная красота». Складывается любопытная картина, как старшее поколение живет в 1990-х, тогда как татарская молодежь, которую уже не удивишь Дардмендом, вернулась на полвека раньше, в начало двадцатого столетия.

Автор – Мансур Гилязов. Режиссер-постановщик – Айдар Заббаров. Художник-постановщик – Булат Ибрагимов. Композитор – Азат Хусаенов. Аранжировка – Ильдар Харисов. Хормейстер – Алия Хамзина. Хореограф – Марсель Нуриев. Художник по свету – Ольга Окулова.