Новый сезон «Том Сойер Феста» в Казани стартует с началом июня с дома на Калинина, 12

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). 1 июня в Казани стартует новый сезон волонтерского фестиваля-движения по сохранению исторической среды города «Том Сойер Фест». В этом году добровольцы первым возьмут в работу дом на Калинина, 12, который не является памятником архитектуры, но представляет историческую средовую застройку. Об этом сообщила сегодня во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной фестивалю в Казанском Кремле «Архитектурное наследие», помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

«Весь июнь мы будем ремонтировать этот прекрасный объект деревянного зодчества с резными наличниками. Это жилой дом из 4 квартир. На июль и август у нас в планах два объекта деревянного зодчества. Мы всех приглашаем. Мы очень надеемся, что к июлю Министерство культуры нам даст ответ на наши вопросы», – сказала Балтусова, напомнив, что около месяца назад региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников направило в федеральное ведомство предложения по регламенту участия волонтеров в работах по зданиям со статусом объектов культурного наследия.

«Идут согласования – юридические формулировки важны. Мы договорились с центральным советом ВООПИиК, что Татарстан станет пилотной площадкой, мы проработаем этот порядок так, чтобы на все вопросы ответить: что могут делать волонтеры, в каком статусе. Предложили версию, например, что рядовой горожанин может стать стажером линцензированной организации. Участвовать в работах по окрашиванию, обработке, пропитке, покраске декора – тех задачах, которые не требуют специального образования», – пояснила Балтусова.

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