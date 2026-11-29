Алсу в Ташкенте вручила награду победителю премии «Гордость человека»
Певица Алсу Абрамова (Сафина) приняла участие во вручении наград победителям Национальной премии Узбекистана «Инсон Фахри» («Гордость человека»). Об этом артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (заблокирована в РФ, принадлежит объявленной в России экстремистской организацией и запрещенной корпорации Meta*).
Церемония прошла в ташкентском Дворце международных форумов «Узбекистан». Исполнительница вручила награду в номинации «Сила милосердия» представителю работающей в центральноазиатской стране уникальной школы госпитальной педагогики «Мехрли мактаб».
«Это премия о людях, чьи поступки меняют жизни других, о тех, кто помогает, поддерживает и своим примером напоминает нам о силе доброты, сострадания и человечности. <...> Я очень благодарна за приглашение и возможность стать частью такого прекрасного и по-настоящему важного события. От всей души хочу поблагодарить создателей и организаторов премии за то, что вы объединяете людей, которые творят добро, рассказываете об их благородных поступках и вдохновляете других на добрые дела», – подчеркнула Алсу.
Преподаватели школы «Мехрли мактаб» помогают детям, проходящим длительное лечение от онкологических и других тяжелых заболеваний, не отставать от школьной программы, общаться и социализироваться прямо в стенах больницы.
Премия «Инсон Фахри» организована по инициативе первого заместителя директора Национального агентства социальной защиты Узбекистана Шахнозы Мирзиееевой. Она вручается представителям 12 сфер, среди которых – благотворительность, волонтерство, героизм и мужество (например, награждение спасателей), медицину, образование, наставничество и добрые дела для детей, отмечает издание The Voice Mag.
* Объявлена в России экстремистской организацией и запрещена.