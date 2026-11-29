Фото: страница Алсу в одной из социальных сетей

Певица Алсу Абрамова (Сафина) приняла участие во вручении наград победителям Национальной премии Узбекистана «Инсон Фахри» («Гордость человека»). Об этом артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (заблокирована в РФ, принадлежит объявленной в России экстремистской организацией и запрещенной корпорации Meta*).

Церемония прошла в ташкентском Дворце международных форумов «Узбекистан». Исполнительница вручила награду в номинации «Сила милосердия» представителю работающей в центральноазиатской стране уникальной школы госпитальной педагогики «Мехрли мактаб».

Фото: страница Алсу в одной из социальных сетей

«Это премия о людях, чьи поступки меняют жизни других, о тех, кто помогает, поддерживает и своим примером напоминает нам о силе доброты, сострадания и человечности. <...> Я очень благодарна за приглашение и возможность стать частью такого прекрасного и по-настоящему важного события. От всей души хочу поблагодарить создателей и организаторов премии за то, что вы объединяете людей, которые творят добро, рассказываете об их благородных поступках и вдохновляете других на добрые дела», – подчеркнула Алсу.

Преподаватели школы «Мехрли мактаб» помогают детям, проходящим длительное лечение от онкологических и других тяжелых заболеваний, не отставать от школьной программы, общаться и социализироваться прямо в стенах больницы.

Фото: страница Алсу в одной из социальных сетей

Премия «Инсон Фахри» организована по инициативе первого заместителя директора Национального агентства социальной защиты Узбекистана Шахнозы Мирзиееевой. Она вручается представителям 12 сфер, среди которых – благотворительность, волонтерство, героизм и мужество (например, награждение спасателей), медицину, образование, наставничество и добрые дела для детей, отмечает издание The Voice Mag.

* Объявлена в России экстремистской организацией и запрещена.