В преддверии Дня Государственного флага Татарстана в Лаишевской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья провели тематическую беседу «Символы Татарстана».

Советник директора по воспитанию рассказал учащимся об истории государственного флага и значении его цветов. Школьники вспомнили, что зеленый символизирует весну, обновление и возрождение, белый – чистоту, мир и духовную ясность, а красный – зрелость, энергию, силу и жизнь.

День Государственного флага Татарстана отмечается 29 ноября. В этот день в 1991 году Верховный Совет республики утвердил современный флаг. Его автор – народный художник Татарстана Тавиль Хазиахметов.