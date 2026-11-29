Старшая медицинская сестра офтальмологического отделения Городской больницы №5 Набережных Челнов Ильзира Ибрагимова написала песню «Әни сүзләре» («Мамины слова») ко Дню матери. Видеоклип опубликовал в своем канале в МАКС министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Героями клипа стали многодетные мамы, известные в Татарстане люди, которые поделились своими семейными моментами.

Ко Дню Матери медработники присоединились к акции «Будь добрым! Татарстан!». Акция была запущена по инициативе заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой. Цель акции — показать, что добровольчество и волонтерство начинаются с малых дел: каждый поступок становится вкладом в общую доброту и культуру взаимопомощи в обществе. Акция приурочена к 20-летию добровольческого сообщества в Республике Татарстан, которое отмечается в 2026 году, и Дню добровольца (волонтера) в России 5 декабря.