К концу 2026 года количество заключенных россиянами договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) может превысить 17 млн, а объем привлеченных денег в систему составит 1,3 трлн рублей. Такой прогноз дали в ВТБ в преддверии 17-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Сегодня каждый седьмой участник ПДС в России заключил договор с НПФ ВТБ. С начала года число людей, выбравших фонд для формирования долгосрочных сбережений, выросло в полтора раза и к началу ноября достигло 2 млн человек. Объем средств на их счетах превысил 210 млрд рублей. За десять месяцев текущего года клиенты внесли 69 млрд рублей – на 35% больше, чем в прошлом году.

«За менее чем три года система долгосрочных сбережений получила колоссальное развитие. Объем привлеченных средств уже превышает 1 трлн рублей, а значит, у россиян есть запрос на формирование личных сбережений вдолгую. Следующий этап – конвертация средств обязательного пенсионного страхования, которая позволит получить больше преимуществ и льгот в ПДС тем, у кого сейчас есть накопительная пенсия. Экономике страны это даст новый импульс для развития за счет расширения инвестиционного потенциала пенсионных средств, а люди получат равный доступ к комплексному инструменту с господдержкой, налоговым вычетом и инвестиционным доходом», – комментирует заместитель генерального директора НПФ ВТБ Анна Пролиско.

Как и годом ранее, наибольшая доля клиентов НПФ ВТБ, участвующих в ПДС, проживает в трех регионах: Центральном (31%), Сибирском (17%) и Приволжском (17%) федеральных округах. Жители этих макрорегионов активнее всего делают взносы: 43,2 млрд рублей на счетах клиентов из ЦФО, 18,6 млрд – СФО, 17 млрд – ПФО.

Большинство вкладчиков – от 45 лет и старше (более 85%). На женщин приходится 65% договоров, на мужчин – 35%. При этом среди тех, кто регулярно пополняет договоры, мужчины активней участвуют в программе: их средний счет выше на 13% и составляет почти 150 тыс. рублей. Также они делают взносы чаще: например, в 2026 году мужчины пополнили свои счета в среднем четыре раза за полгода, у женщин – три пополнения.

За два с половиной года средний счет клиента НПФ ВТБ вырос в 4,5 раза: первый взнос среднестатистического участника, который вступил в ПДС в 2024 году, составил 46,3 тыс. рублей, а в сентябре текущего года размер его счета достиг уже 212 тыс. рублей. Участники программы, начавшие формировать сбережения с 2024 года, дважды получили до 36 тыс. рублей господдержки и инвестиционный доход, а также воспользовались налоговым вычетом, который легко оформить онлайн и затем реинвестировать на свой счет ПДС. Накопленный инвестиционный доход, начисленный на всю сумму на счете клиентов НПФ ВТБ за 2024–2025 годы, – 39,2%.