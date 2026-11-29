Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности» собрал почти 6 тыс. заявок из всех 89 регионов России. Татарстан вошел в число субъектов, проявивших наибольшую активность. Об этом сообщили на итоговой медиа-панели конкурса, которая состоялась 29 ноября в Москве.

Мероприятие прошло в Музее «АТОМ» на ВДНХ накануне завершения приема заявок. В обсуждении приняли участие представители федеральных ведомств, общественных организаций, эксперты и члены жюри премии, в том числе певица Юлия Самойлова и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Как сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Лигомина, самой востребованной стала номинация «Свой путь»: на нее поступило более 2,3 тыс. заявок – почти 40% от общего числа. Также участники активно подавали работы в номинации «Счастье быть вместе» (более 600 заявок) и «Культура без границ» (свыше 580).

Более 500 заявок поступило в номинацию «Территория равных возможностей», свыше 450 – в «Образование для каждого», более 390 – в «Мечта без границ» и свыше 280 – в «Открывая возможности».

Среди регионов-лидеров, помимо Татарстана, оказались Иркутская и Московская области, а также Краснодарский край. Высокую активность также проявили Красноярский край, Волгоградская и Тюменская области и Санкт-Петербург. Более половины всех заявок поступило из Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов.

Михаил Терентьев отметил, что премия призвана рассказать о личных историях людей с инвалидностью и проектах, которые помогают развивать инклюзивную среду.

«Премия „Безграничные возможности“ – это истории обычных людей и работающих проектов. Она о тех, кто после инвалидности снова находит опору в себе, и о тех, кто создает условия для равного участия каждого в жизни общества. Каждый лауреат – свидетельство конкретных дел, вернувших человеку веру в свои силы», – подчеркнул он.

По словам Терентьева, конкурс также привлекает внимание к практикам поддержки семей, доступности образования, культуры и технологий.

Член жюри премии Юлия Самойлова на медиа-панели рассказала о важности поддержки и возможности самостоятельно определять свои способности.

«Иногда человеку мешает не отсутствие способностей, а чужое представление о его возможностях. Мне повезло встретить людей, которые умели смотреть шире и давали мне возможность самой узнать, на что я способна. И сегодня, как члену жюри, мне хочется стать таким человеком для кого-то другого», – поделилась певица.

Она добавила, что человеку важно заниматься любимым делом и не бояться пробовать новое.

Прием заявок на первый Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности» завершится 30 ноября. Участие предусмотрено в 12 номинациях, объединенных в два направления: «Люди без границ» и «Норма жизни». Первое посвящено личным историям и достижениям людей с инвалидностью, второе – инициативам по развитию инклюзивной среды в образовании, культуре, технологиях и трудоустройстве.

Для победителей предусмотрены гранты, специальные призы и сертификаты от партнеров конкурса. Размер отдельных грантов достигает 1,5 млн рублей.

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса – безграничные-возможности.рф. Для участия необходимо заполнить анкету и кратко описать свою историю или проект.

Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности» проводится по инициативе Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере и при поддержке Минтруда России как координатора конкурса, Минцифры России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минздрава России, Минкультуры России и Росмолодежи.