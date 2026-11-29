Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поздравил жителей республики с Днем матери.

«Любимые, дорогие мамы, поздравляю с прекрасным праздником! Своим сердечным теплом и безграничной заботой вы наполняете каждый наш день. Спасибо за бесконечную поддержку, мудрость и умение понять без слов!» – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Әниләрне яратып, хөрмәтләп, кадерләп яшик. Якыннарыбыз өчен терәк һәм ярдәмче булыйк. Бүген әниләрне иң җылы сүзләр һәм матур теләкләр белән котлыйк! (в переводе – „Будем любить, уважать и чтить наших матерей. Будем помощниками для наших близких. Сегодня поздравим мам самыми теплыми словами и добрыми пожеланиями!“)» – добавил Рустам Минниханов.

Руководитель республики также опубликовал видеопоздравление с Днем матери.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.