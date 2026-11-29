Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над казахстанским «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча на «Нефтехим-Арене» завершилась со счетом 4:2.

Гости открыли счет уже на пятой минуте матча – отличился Всеволод Логвин. На седьмой минуте Семен Симонов увеличил преимущество «Барыса» до двух шайб.

Однако «Нефтехимик» сумел отыграться. На 11-й минуте Александр Петунин сократил отставание. В начале второго периода, на 22-й минуте, Артур Тянулин восстановил равенство в счете.

В третьем периоде нижнекамцы перехватили инициативу. На 48-й минуте Григорий Селезнёв вывел хозяев вперед, а Иван Николишин забросил четвертую шайбу, закрепив победу «Нефтехимика».