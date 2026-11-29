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Спортивный арбитражный суд (CAS) признал необоснованной дискриминацией отстранение российских хоккейных команд от международных соревнований. Арбитры пришли к выводу, что Международная федерация хоккея (IIHF) не смогла доказать необходимость запрета соображениями безопасности, а также применяла к России и другим странам разные подходы. Об этом говорится в опубликованной мотивировочной части решения CAS.

Суд рассмотрел апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение IIHF от 27 июля 2026 года, которым российские команды не допустили к пяти международным турнирам. Ранее, 29 октября, CAS удовлетворил жалобу российской стороны и обязал международную федерацию обеспечить участие отечественных сборных в этих соревнованиях.

В мотивировочной части арбитры указали, что IIHF не представила достаточных доказательств существования «угроз безопасности», которые оправдывали бы отстранение российских команд. В частности, опасения по поводу возможных бойкотов со стороны других участников не были подкреплены конкретными свидетельствами. Федерация не смогла подтвердить, какие именно сборные намеревались отказаться от участия в турнирах и к каким последствиям это могло привести.

CAS также обратил внимание на то, что IIHF не рассмотрела в достаточной степени альтернативные варианты организации соревнований. Речь идет, в частности, о переносе турниров в другие страны, дополнительных мерах безопасности и возможном распределении связанных с ними расходов. По мнению арбитров, международная федерация не доказала, что отстранение российских команд было единственным способом устранить предполагаемые риски.

Отдельно суд сравнил отношение IIHF к российским хоккеистам с подходом к сборным других государств, вовлеченных в военные конфликты. В частности, арбитры обратили внимание на отсутствие отдельных оценок рисков для участия команд США, Израиля и Ирана в соревнованиях сезона 2026/2027. При этом российские сборные продолжали оставаться под ограничениями без ежегодного пересмотра соответствующих рисков.

Особое внимание CAS уделил ситуации с Израилем. В 2024 году IIHF первоначально запретила израильским командам участвовать во всех соревнованиях, однако впоследствии пересмотрела это решение. Федерация оценивала безопасность каждого турнира отдельно и совместно с принимающими сторонами искала способы устранить возможные угрозы.

В качестве примера арбитры привели чемпионат мира во втором дивизионе, который в 2025 году должен был пройти в Австралии. После того как австралийские власти заявили о невозможности гарантировать безопасность участников из-за присутствия израильской сборной, IIHF перенесла соревнования в Сербию, сохранив право команды Израиля на участие.

«Различия в процедурах, рассматриваемые вместе с противоположным подходом к участию Израиля, показывают, что дифференцированное отношение не было просто побочным эффектом нейтральных мер по управлению рисками», – говорится в решении CAS.

В итоге арбитры пришли к выводу, что действия IIHF носили дискриминационный характер не только по последствиям, но и по своей направленности. Суд постановил отменить все пять решений международной федерации от 27 июля и обязал ее допустить российские команды к соответствующим соревнованиям.

При этом CAS отдельно подчеркнул, что его выводы распространяются именно на пять турниров, ставших предметом разбирательства. Суд также обязал IIHF полностью оплатить расходы на арбитраж и выплатить ФХР 10 тыс. швейцарских франков в качестве компенсации части юридических расходов.