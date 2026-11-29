CAS указал на дискриминацию российских хоккеистов со стороны IIHF
IIHF также обязали компенсировать российской стороне часть судебных расходов
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал необоснованной дискриминацией отстранение российских хоккейных команд от международных соревнований. Арбитры пришли к выводу, что Международная федерация хоккея (IIHF) не смогла доказать необходимость запрета соображениями безопасности, а также применяла к России и другим странам разные подходы. Об этом говорится в опубликованной мотивировочной части решения CAS.
Суд рассмотрел апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение IIHF от 27 июля 2026 года, которым российские команды не допустили к пяти международным турнирам. Ранее, 29 октября, CAS удовлетворил жалобу российской стороны и обязал международную федерацию обеспечить участие отечественных сборных в этих соревнованиях.
В мотивировочной части арбитры указали, что IIHF не представила достаточных доказательств существования «угроз безопасности», которые оправдывали бы отстранение российских команд. В частности, опасения по поводу возможных бойкотов со стороны других участников не были подкреплены конкретными свидетельствами. Федерация не смогла подтвердить, какие именно сборные намеревались отказаться от участия в турнирах и к каким последствиям это могло привести.
CAS также обратил внимание на то, что IIHF не рассмотрела в достаточной степени альтернативные варианты организации соревнований. Речь идет, в частности, о переносе турниров в другие страны, дополнительных мерах безопасности и возможном распределении связанных с ними расходов. По мнению арбитров, международная федерация не доказала, что отстранение российских команд было единственным способом устранить предполагаемые риски.
Отдельно суд сравнил отношение IIHF к российским хоккеистам с подходом к сборным других государств, вовлеченных в военные конфликты. В частности, арбитры обратили внимание на отсутствие отдельных оценок рисков для участия команд США, Израиля и Ирана в соревнованиях сезона 2026/2027. При этом российские сборные продолжали оставаться под ограничениями без ежегодного пересмотра соответствующих рисков.
Особое внимание CAS уделил ситуации с Израилем. В 2024 году IIHF первоначально запретила израильским командам участвовать во всех соревнованиях, однако впоследствии пересмотрела это решение. Федерация оценивала безопасность каждого турнира отдельно и совместно с принимающими сторонами искала способы устранить возможные угрозы.
В качестве примера арбитры привели чемпионат мира во втором дивизионе, который в 2025 году должен был пройти в Австралии. После того как австралийские власти заявили о невозможности гарантировать безопасность участников из-за присутствия израильской сборной, IIHF перенесла соревнования в Сербию, сохранив право команды Израиля на участие.
«Различия в процедурах, рассматриваемые вместе с противоположным подходом к участию Израиля, показывают, что дифференцированное отношение не было просто побочным эффектом нейтральных мер по управлению рисками», – говорится в решении CAS.
В итоге арбитры пришли к выводу, что действия IIHF носили дискриминационный характер не только по последствиям, но и по своей направленности. Суд постановил отменить все пять решений международной федерации от 27 июля и обязал ее допустить российские команды к соответствующим соревнованиям.
При этом CAS отдельно подчеркнул, что его выводы распространяются именно на пять турниров, ставших предметом разбирательства. Суд также обязал IIHF полностью оплатить расходы на арбитраж и выплатить ФХР 10 тыс. швейцарских франков в качестве компенсации части юридических расходов.