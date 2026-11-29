Цикл концертов, посвященных своему 60-летию, ГАСО РТ завершил вечером памяти основателя и первого руководителя оркестра. «Татар-информ» рассказывает о концерте, прошедшем в полной темноте, и приводит выдержки из книги с воспоминаниями о Натане Рахлине.





Цикл концертов, посвященных своему 60-летию, ГАСО РТ 18 ноября завершил вечером, который посвятил памяти основателя и первого руководителя оркестра – народного артиста СССР Натана Рахлина

Фото: предоставлено ГАСО РТ

На латыни, с молодежью и в темноте

Цикл концертов, приуроченный к своему 60-летию, ГАСО РТ 18 ноября завершил вечером, который посвятил памяти основателя и первого руководителя оркестра – народного артиста СССР Натана Рахлина (1906–1979). Вместе с хором студентов Казанской консерватории и приглашенными звездными солистами ГАСО РТ под управлением своего худрука Александра Сладковского исполнил редко звучащий в Казани Реквием Моцарта – музыкальное завещание великого гения, оформленное им в форме проникновенного гимна Богу.

Как напомнила ведущая вечера Ирина Тушинцева, в сезоне 1978/1979, который для Рахлина оказался последним (он скончался в Казани 28 июня 1979 года), ГСО Татарской АССР под его управлением исполнял реквиемы – и не только Моцарта, но и Верди, а также, например, последнюю, Девятую симфонию Бетховена (ставшую его «завещанием человечеству») и Траурно-триумфальную симфонию Берлиоза, посвященную памяти жертв Июльской революции.

Обращаясь к столь монументальным опусам – не только трагическим, но и героическим, – основатель и первый главный дирижер оркестра словно прощался с любимой публикой (хотя, естественно, умирать не собирался).

Вместе с хором студентов Казанской консерватории и приглашенными звездными солистами ГАСО РТ под управлением своего худрука Александра Сладковского исполнил редко звучащий в Казани Реквием Моцарта Фото: предоставлено ГАСО РТ

Композитор Леонид Любовский (1937–2021), который родился в украинской Каменке и ребенком именно там впервые услышал оркестр под управлением Рахлина (а потом, уже в Казани, посвятил ему свою Симфонию), в свое время делился схожими впечатлениями. На закрывавших тот сезон концертах, вспоминал он, звучала еще и Седьмая – «Ленинградская» – симфония Шостаковича, а сверх программы «удивительно трогательно и вдохновенно» были исполнены еще и два Венгерских танца Брамса: «Это было своего рода прощание до следующего сезона дирижера и оркестра со слушателями. Никто не подозревал, что присутствует на последнем концерте выдающегося музыканта. Его прощание оказалось навсегда».

Фото: предоставлено ГАСО РТ

Большие вокально-симфонические полотна в интерпретациях Рахлина, по воспоминаниям его современников, всегда производили на публику сильное впечатление. Дирижер, и сам очень любивший пение (в том числе под гитару, которой владел в совершенстве), часто обращался к этому жанру. Под его руководством в Казани в 1972 году прошла мировая премьера монументальной оратории «Поэма о человеке» чешского композитора Йозефа Паленичека. Одним из первых в СССР Рахлин исполнил и «Патетическую ораторию» Георгия Свиридова.

Реквием Моцарта в память о Рахлине в 2026-м, в год 120-летия со дня его рождения, прозвучал в «храмовом варианте», в полной темноте – в ГБКЗ имени Сайдашева погасили свет (к такому приему на концертах ГАСО РТ прибегает крайне редко). Огоньки портативных светильников горели только на сцене, над пюпитрами музыкантов, солистов и участников хора.

Уникальность вечеру придало и участие Хора студентов Казанской государственной консерватории имени Жиганова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уникальность вечеру придало и участие Хора студентов Казанской государственной консерватории имени Жиганова. По словам его руководителя Надежды Шириевой, к столь почетному и ответственному концерту они готовились больше двух месяцев. И даже успели обкатать произведение Моцарта на гастролях. «Для нас огромное счастье прикоснуться к этой бессмертной музыке и вновь поработать с великолепным оркестром и Александром Витальевичем. Я уверена, что наш хор придаст исполнению Реквиема свежесть молодых голосов, что украсит музыку, придаст ей тот вечный не покой, но свет», – заявила журналистам Шириева.

Прилетевшие в Казань звездные солисты же отметили, что к Реквиему в своей карьере обращались часто – что неудивительно, ведь это одно из самых исполняемых творений Моцарта. Так, меццо-сопрано Полина Шамаева, солистка «Новой Оперы» имени Колобова и Венгерского театра, отметила, что для нее это будет уже 33-е исполнение. «Но каждое исполнение – особенное, ведь многое зависит и от концертного зала – в Казани акустика, кстати, близка к соборам, – и от музыкантов, их внутреннего ощущения, и, конечно, от хора – здесь он очень высокого уровня и молодой – нас студенты буквально заряжали своей энергией. Выступать вместе с ГАСО РТ, да еще под управлением лично Александра Сладковского, всегда особое счастье».

Бас Алексей Тихомиров, выпускник КГК имени Жиганова, солист «Геликон-оперы» и частый гость на родине, свою партию в Реквиеме исполнял «около 50 раз точно». По его словам, самым необычным было выступление в кирхе с оркестром под управлением Теодора Курентзиса. Тот концерт начался в полночь, и маэстро вышел к пульту в черном костюме – согласно истории, именно в таком облачении пришел к Моцарту в свое время и таинственный заказчик Реквиема.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Компанию Шамаевой и Тихомирову на этот раз составили сопрано Анна Аглатова из Большого театра и тенор Алексей Неклюдов (также из «Новой Оперы»). А вот партию органа исполнила преподаватель КГК имени Жиганова, лауреат международных конкурсов Фарида Нуруллоева. Учитывая жанр произведения – заупокойная месса – и его обросшую легендами символическую историю, симбиоз великой музыки и латинского текста (пусть и малопонятного большинству слушателей), рожденный «здесь и сейчас» руками и энергией Сладковского, перенес слушателей в какую-то иную, вневременную реальность. «Глушилки» для мобильных телефонов помогли не сломать эти исключительно хрупкие ощущения.

Неудивительно, что публика долго не отпускала музыкантов, устроив всем исполнителям Реквиема стоячую овацию.

…Незадолго до концерта автор этих строк нашел букинистическую редкость – книгу «Натан Рахлин. Статьи, интервью, воспоминания», которая вышла в Москве в издательстве «Советский композитор» в 1990 году. Составителем ее стал дирижер, педагог и композитор Гавриил Юдин (1905–1991, его двоюродной сестрой, кстати, была советская пианистка Мария Юдина). В честь 120-летия основателя и первого главного дирижера ГСО Татарской АССР, народного артиста СССР Натана Рахлина «Татар-информ» предлагает читателям несколько выжимок из этого издания.

I Всесоюзный конкурс дирижеров, Большой зал Московской консерватории. Оркестром дирижирует Натан Рахлин Фото: © Анатолий Гаранин / РИА Новости

Рахлин: «В Казани обнаружил, что люди только слегка знакомы с симфонизмом»

Родившийся на Украине и в Гражданскую войну успевший поработать трубачом в бригаде комдива Котовского, Рахлин долгое время трудился в Киеве и Москве. Но первый его приезд в Казань в качестве дирижера состоялся еще в 1952 году (с 1946-го по 1962-й он был руководителем ГСО Украинской ССР). В то время в столице Татарии существовал только оркестр оперного театра – весьма средней квалификации. Тем не менее в концерте прозвучали Четвертая симфония Чайковского и поэма Штрауса «Тиль Уленшпигель».

«Довольно сложная партия валторны никак не удавалась солисту. После репетиции Рахлин некоторое время позанимался с ним, заставив в точности следовать за своим дирижерском жестом. На концерте соло валторны прозвучало безукоризненно. Но каково же было удивление музыкантов, да и самого валторниста, когда после концерта он уже не мог повторить правильно свое соло», – вспоминал хормейстер, профессор КазГИК Джавид Кутдусов.

В беседах с журналисткой Тамарой Грум-Гримайло в 1972 году Рахлин вспоминал, что когда приехал в Казань в 1966-м – уже как руководитель только что созданного ГСО Татарской АССР, – то обнаружил, что горожане оказались лишь «слегка знакомы с симфонизмом». «Первый же концерт из произведений Баха, Берлиоза, Моцарта, Вагнера ошеломил их. Они почувствовали себя богаче. Едва мы сыграли только первое произведение, Чакону Баха, с мест послышались крики «ура!».

«Что-то неуловимо изменилось в жизни столицы Татарии: суждения о симфонических концертах можно было услышать в самых разных общественных местах – на улицах, в магазинах, гостиницах, парикмахерских. Горожане преисполнились какой-то новой гордостью. Особенно ликовали представители музыкальной общественности. Мы сразу почувствовали себя достоянием всей республики», – рассказывал Рахлин.

По словам музыковеда Георгия Кантора, «привлекательной чертой творческого облика Рахлина было его тонкое чувство стиля, позволяющее ему добиваться от любого коллектива полной исполнительской свободы»: «В первом же концерте ГСО Татарской АССР 10 апреля 1967 года всех музыкантов поразило, как полнота и особая возвышенность Чаконы Баха (в инструментовке Рахлина) сменились легкой и парящей звучностью Первой симфонии Прокофьева, блистательной тяжеловесностью вагнеровской увертюры к опере «Риенци». И это было сделано с самым молодым тогда оркестром страны, который Рахлин организовал и возглавил».

В вечер первого концерта оркестра в Казани умудренный опытом маэстро, которому тогда уже стукнуло 60 лет, как вспоминал концертмейстер группы альтов Владимир Серебряков, «был в ударе, дирижировал зажигательно, артистично, со свойственным ему огромным эмоциональным напором». «Было ясно – в Казани родился хороший симфонический оркестр с несомненной перспективой роста. Прошло не так уж много времени, и жизнь полностью подтвердила сказанное выше. На первом же гастрольном концерте в Москве исполнением «Манфреда» Чайковского и Чаконы Баха наш оркестр буквально ошеломил московских любителей музыки и знатоков симфонического оркестра».

Фото: предоставлено ГАСО РТ

По словам выдающегося советского дирижера Евгения Светланова (1928–2002), «работая со всеми лучшими оркестрами Советского Союза, Натан Григорьевич в конце жизненного пути связал свою творческую судьбу с ГСО Татарской АССР. Казалось, что еще надо было прославленному дирижеру? Всё, как говорится, было у него. Но не было одного. Не было своего оркестра. А что такое СВОЙ оркестр – хорошо знает каждый из нас, «рабов» дирижерской палочки. И вот Рахлин принимает предложение возглавить новый для него состав, имея за плечами немалый опыт художественного руководства различными оркестрами. Наверное, поначалу ему было нелегко. Но об этом можно только догадываться… В предельно короткий срок симфонический оркестр Татарской АССР узнать было невозможно. Произошло буквально чудо. Вот когда в полную силу проявились все таланты Рахлина, в том числе и чисто организаторский талант».

Леонид Любовский добавлял, что именно имя Рахлина «привлекло в столицу Татарии многих отличных музыкантов, составивших основу симфонического оркестра наряду с лучшими выпускниками Казанской консерватории»: «Оркестр формировался быстро. Начались репетиции. Не только оркестранты, но и все, кто находился в зале, ловили каждое рахлинское слово. Простая образная речь. Несколько вкрадчивый, негромкий голос. Язык – истинно народный. Замечания – емкие, всегда конкретные, по сути дела. В каждом слове – огромный жизненный опыт и глубокая музыкантская эрудиция. Он постоянно был окружен музыкантами и даже в перерывах репетиций обычно оставался за пультом, беседуя с оркестрантами, одновременно просматривая партитуру, корректируя и поправляя, уточняя штрихи; заодно, доставая откуда-то приготовленный бутерброд, завтракал…»

Выступление оркестра Московской государственной филармонии (ныне Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова) под управлением Натана Рахлина Фото: © Олег Макаров / РИА Новости

Юдин: «Рахлин был на редкость одаренным дирижером-импровизатором»

Как писал Гавриил Юдин, существуют разные типы дирижеров: «Одни создают будущее концертное исполнение, складывая его постепенно, возводя этаж за этажом, подобно прекрасному, строящемуся зданию. Другие, продумав и прочувствовав всё, что заложено в партитуре, затем на репетициях и в концертном исполнении уже ни на шаг не отступают от своей концепции и исполняют все кульминации, с математической точностью повторяя интерпретацию без малейших отклонений».

«Наконец, третьи, художники с повышенной эмоциональной возбудимостью, неизменно вносят элемент импровизации в свою работу с оркестром. Такому дирижеру достаточно «чиркнуть спичкой», чтобы зажечь оркестр и повести его за собой даже без репетиции. Рахлин был на редкость одаренным дирижером именно такого типа. Дар этот врожденный, и научить этому невозможно…»

Артист оркестра Михаил Кушнирский вспоминал, что на репетициях ГСО Татарской АССР маэстро «работал над каждым тактом, каждой фразой, каждой темой, совершенно теряя ощущение времени, и часто на репетициях попадал в жесткий цейтнот». Готовя премьеру Пятой симфонии Малера для концерта в Большом зале Московской консерватории, увлеченно работая с оркестром, Рахлин «на протяжении трех репетиций так и не смог добраться до финала».

«И на генеральной репетиции финал так и повис в воздухе… Вечером, на концерте, Рахлин дирижировал на память. А раз на репетиции всю симфонию подряд так и не успели проиграть, он творил, создавая монументальное симфоническое полотно прямо на сцене, перед слушателями. Это была великая импровизация: для оркестра было столько сюрпризов, неожиданных нюансов, что первые части коллектив воодушевленно творил вместе с дирижером. Перед финалом особым, очень серьезным взглядом он попросил меньше смотреть в ноты, а больше на его руки… И вот тут сработал необыкновенный «луч» Рахлина – его руки… После концерта публика поздравляла дирижера и оркестр, многие отмечали особенно вдохновенное исполнение финала симфонии. На такие подвиги был способен только Рахлин».

Юдин вспоминал, что одним из исполнительских шедевров Рахлина была и Первая симфония Малера, с громадным успехом продирижированная им в Казани. Она же входила в программу, которую ГСО Татарской АССР готовил для показа в Москве на третьем туре смотра симфонических оркестров России. «К великому сожалению, дня за два до выезда оркестра Натан Григорьевич неожиданно заболел, и в Москве на третьем туре смотря оркестром дирижировал экстренно заменивший Рахлина второй дирижер оркестра Равиль Мартынов… Музыкант с честью вышел из трудного положения – срочно заменил в столь ответственной программе Натана Рахлина и продирижировал впервые в своей жизни Первую симфонию Малера. Он провел всю программу на хорошем художественном уровне, ГСО РТ был удостоен второй премии».

Евгений Светланов писал, что «Рахлин, несомненно, родился дирижером». «Казалось бы, внешность дирижера явно не соответствовала тому среднеарифметическому портрету, который обычно горячо приветствует публика (особенно женская ее половина). Он не был высок и статен. Он не обладал пышной шевелюрой наподобие этакого «взбитого суфле» и, соответственно, не поправлял постоянно спадающие на глаза пряди волос, потому что их, этих прядей, не было и спадать было нечему. Талия его, даже если бы она была перехвачена корсетом, никак не могла быть названа «осиной». Ноги его почему-то никак не могли соединиться в один стройный остов».

«Он не закатывал глаза, не запрокидывал голову, не раскачивался, как индийская танцовщица, не «скакал» и не прыгал на подиуме, как джигит. Но стоило ему встать за пульт, как с этого момента до самого последнего ухода за кулисы каждый, и стар и млад, независимо от возраста и пола, не открывая глаз, как загипнотизированный, прикован был к плотному и крепко сбитому, коренастому человеку, творившему за пультом чудеса».

Фото: © Олег Макаров / РИА Новости

Рахлин: «Нашей стране, наряду с развитием индустрии, нужна крупная «индустрия» искусства»

Активную концертную деятельность ГСО Татарской АССР под управлением Рахлина совмещал в Татарстане с просветительскими лекциями. И местной публике не давал «отпуска» от музыки даже летом – играли, например, в парке. «Директор парка сказал: «Ваши концерты наносят убыток танцплощадке», – и перенес начало танцев на десять вечера», – вспоминал маэстро.

Как отмечал Леонид Любовский, Рахлин «был подлинно народный артист, необыкновенно доступный, общительный как человек, музыкант огромного дарования, интереснейший как личность»: «Сам выходец из простой семьи, он адресовал свое искусство в первую очередь простым слушателям, а не рафинированным меломанам. В этом он видел высокую просветительскую миссию дирижера».

Рахлин действительно был убежден, что в ХХ веке фигура дирижера приобрела особое значение: «Дирижер – воплощение в музыке современной гражданственности и публицистики. И не только потому, что он действует публично, в массах. Действия его агитационны. Его действия – борьба за умы и души людей. Дирижер воспитывает не только оркестр, но и вкусы слушателей».

«Однажды мне позвонили из Нижнекамска, чтобы предупредить: «К нам не приезжайте, у нас не любят симфоний». Когда же наш татарский симфонический все-таки прибыл и дал свои концерты, огромная аудитория провожала нас стоя, как победителей… Никогда этого не забуду. Разве можно было для этих людей дирижировать посредственно, с полуотдачей? Я считаю, каждый советский человек в любом уголке страны должен слушать Бетховена и Чайковского в лучшем, мастерском исполнении», – вспоминал он.

«Нашей стране, наряду с развитием индустрии, нужна крупная «индустрия» искусства, заложенная в сокровищах симфонизма. Развлекательная музыка может иметь место в быту народа, как и приключенческая литература. Однако основная духовная жизнь народа – в постижении шедевров литературы, музыки, поэзии… Деятельность советских дирижеров всеми своими нитями связана с жизнью народа, с духовным миром широких масс. Мы ставим перед собой задачу (и, кажется, неплохо решаем!) сделать симфонизм достоянием действительно широчайших масс. Для этого нет необходимости снижаться до уровня доступности… Мы формируем вкус народа в постижении шедевров музыки всех эпох. Нет задачи более ответственной и высокой, чем формирование вкуса народа, постигающего вершины духовной культуры (а симфонизм – одна из таких вершин!)», – подчеркивал Рахлин.

И добавлял: «Горжусь, когда вижу, как у нас, в Казани, народ валом валит на наши симфонические вечера». Спустя 60 лет можно констатировать: «база», заложенная основателем оркестра, оказалась незыблемой – даже несмотря на все пертурбации, выпавшие на долю всей страны в «лихие 90-е». А потому и память о Натане Рахлине останется вечной.