Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На арене казанского «Баскет-холла» сегодня прошло масштабное спортивно-патриотическое театрализованное шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова. Программа этого года имеет особое значение: она приурочена к 50-летию прославленного спортсмена и посвящена истории его легендарного спортивного пути.

Проект проводится в столице Татарстана ежегодно с 2022 года при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Татарстан остается единственным регионом страны, где вход на представление абсолютно бесплатный для всех желающих – ежегодно зрителями яркого праздника спорта становятся 5 тыс. человек.

Торжественную часть мероприятия открыло приветственное слово заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой.

«Мы увидим с вами невероятно яркое шоу, которое посвящено легендам спорта. Проходит оно в очень знаменательный день – День матери. И я думаю, что сегодня Алексей, все спортсмены и все те, кто принимает участие в мероприятии, посвящают его прежде всего своим мамам. И для каждого из нас это самый-самый близкий человек. И каждый из нас всегда посвящает свои победы прежде всего любимой маме или своим близким. Добро пожаловать!» – поприветствовала Фазлеева.

Карим Хадиев