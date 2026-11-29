Почти половина жителей Польши выступила за прекращение дипломатических отношений с Россией. Об этом со ссылкой на результаты исследования социологической службы SW Research сообщает РИА Новости.

Согласно опросу, такую позицию поддержали 47,4% респондентов. Против разрыва дипломатических отношений высказались 26,8% участников исследования. Еще 25,8% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился 24–25 ноября среди 800 совершеннолетних пользователей интернет-панели SW Panel. Данные о статистической погрешности исследования не приводятся.

Отношения между Россией и Польшей в последние годы значительно ухудшились. Москва обвиняла Варшаву в русофобии и критиковала снос советских памятников и изъятие российской собственности. В ответ Россия включила Польшу в список недружественных государств и выслала десятки польских дипломатов и сотрудников консульств после аналогичных действий со стороны Варшавы.

В Кремле, комментируя действия польских властей, заявляли, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.