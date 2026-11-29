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В Татарстане максимальный рост платы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля следующего, 2017 года составит в среднем 17,4% при допустимом отклонении по муниципалитетам 4,8%.

Распоряжение Правительства России, утверждающее индексы изменения тарифов ЖКУ по регионам, подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Допустимое отклонение устанавливает пределы, в которых уровень изменения платы за ЖКУ по отдельным муниципалитетам может отличаться от регионального показателя.

Среди регионов России максимальная индексация запланирована в Северной Осетии – Алании (20,5%), Дагестане (19,7%), Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях (по 19%).

Минимальное повышение должно произойти в Ивановской области (7,9%), Магаданской области (8,7%), Чечне и Ненецком автономном округе (по 9%).

В прогнозе социально-экономического развития страны на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов от Минэкономразвития РФ предполагаемая индексация тарифов на ЖКУ в 2027 году оценивалась в 11,0%.