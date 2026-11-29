С 1 декабря изменятся правила возврата билетов на поезда дальнего следования
С начала декабря в России изменятся правила возврата железнодорожных билетов. Сбор вырастет с нынешних 3,7 рубля до 1–10% от стоимости билета. Это следует из материалов Российских железных дорог.
Будет действовать следующая шкала:
- сбор в размере 1% – при возврате за 45 суток и более до отправления поезда;
- в размере 3% – при возврате в срок от 30 до 44 суток до отправления;
- в размере 5% – при возврате в срок от 10 до 29 суток до отправления;
- 10% – при возврате за девять и менее суток до отправления.
Соответственно, чем раньше пассажир вернет билет, тем меньше окажется сбор, который с него удержат.
Действующий до 30 ноября включительно сбор в размере 3,7 рубля за возврат билета на поезд дальнего следования был введен в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. По информации ФАС России, это привело к увеличению числа возвратов более чем в три раза.
Увеличить плату за возврат железнодорожных билетов в июле этого года предложила именно Федеральная антимонопольная служба. В ведомстве тогда заявляли, что предложенные ими и одобренные железнодорожниками изменения позволят сократить число возвратов, снизить искусственный дефицит и обеспечить наличие достаточного количества билетов, особенно в сезонные периоды увеличения спроса.