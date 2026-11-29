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С начала декабря в России изменятся правила возврата железнодорожных билетов. Сбор вырастет с нынешних 3,7 рубля до 1–10% от стоимости билета. Это следует из материалов Российских железных дорог.

Будет действовать следующая шкала:

сбор в размере 1% – при возврате за 45 суток и более до отправления поезда;

в размере 3% – при возврате в срок от 30 до 44 суток до отправления;

в размере 5% – при возврате в срок от 10 до 29 суток до отправления;

10% – при возврате за девять и менее суток до отправления.

Соответственно, чем раньше пассажир вернет билет, тем меньше окажется сбор, который с него удержат.

Действующий до 30 ноября включительно сбор в размере 3,7 рубля за возврат билета на поезд дальнего следования был введен в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. По информации ФАС России, это привело к увеличению числа возвратов более чем в три раза.

Увеличить плату за возврат железнодорожных билетов в июле этого года предложила именно Федеральная антимонопольная служба. В ведомстве тогда заявляли, что предложенные ими и одобренные железнодорожниками изменения позволят сократить число возвратов, снизить искусственный дефицит и обеспечить наличие достаточного количества билетов, особенно в сезонные периоды увеличения спроса.