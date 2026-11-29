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Россия хочет мира, а Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам и контактам по урегулированию, в том числе с европейскими странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии NEWS BY.

«Хочет ли Россия мира? Да, Россия хочет мира. Президент Путин открыт к переговорам, он открыт к контактам. Открыт к контактам с европейцами», – сказал Песков.

Ранее, 19 ноября, Путин заявил журналистам в Шэньчжэне, что Москве необходимо понять, с какими предложениями Европа готова выйти на переговоры. По его словам, Россия по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей приехать в Москву, чтобы выслушать их позицию по урегулированию.

После этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности к обсуждению, однако предложил провести переговоры на нейтральной площадке.