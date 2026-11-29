Богородица, Дева Мария, Царица Небесная – у нее много имен, много икон и множество храмов, возведенных в ее честь. За что православные так почитают Божию Матерь? Что такое уделы Богородицы и какие святыни связаны с ее жизнью, в новом выпуске «Кофе с батюшкой» рассказал руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.





Александр Ермолин: «Человечество на долгое время оказывается оторванным от Райского сада. Но Пресвятая Богородица помогает человечеству вновь обрести возможность спасения»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске священник рассказывал о жизни Церкви в советский период. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о почитании Богородицы.

«Пресвятая Богородица помогает человечеству вновь обрести возможность спасения»

– Почему Богородицу почитают в православии?

– Сегодня мы говорим о почитании Пресвятой Богородицы в православной традиции. Все, даже самые неверующие люди знают, что есть Казанская икона Богородицы, что в православии очень почитается Пресвятая Богородица. Но не все понимают основы православного понимания Божией Матери. В чем заключается смысл ее служения и почему мы так ее почитаем?

Бог создает первых людей – Адама и Еву, которые находятся в Райском саду, и тут они совершают ошибку – именно так с греческого языка переводится слово «грех». Да, они были потенциально бессмертными, они могли потенциально остаться навсегда в Царствии Божием, но они принимают выбор и вкушают запретный плод. За это Господь изгоняет их из Рая. Грех первых людей заключается именно в непослушании.

Человечество на долгое время оказывается оторванным от Райского сада. Но Пресвятая Богородица помогает человечеству вновь обрести возможность спасения. Есть одно очень интересное благочестивое православное сравнение: мы называем нашего Господа Иисуса Христа новым Адамом, а Деву Марию – новой Евой. Есть очень красивое поэтическое приветствие «Аве Мария», и если мы прочитаем его наоборот, получится «Ева».

Почему же новая Ева? Потому что, как по греху первых людей, Адама и Евы, человечество было изгнано из Рая, так и благодаря Богородице люди обрели возможность на спасение.

«Вся жизнь Пресвятой Богородицы – это жизнь в любви, жизнь в служении, это постоянное нахождение рядом со своим Божественным Сыном» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Как Дева Мария узнала, что станет Матерью Господа?

– В православии есть праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Его отмечают 7 апреля. В этот день мы вспоминаем, как архангел обратился к Деве Марии со словами: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою» и рассказал о том, что Господь призывает ее на великое служение – послужить делу боговоплощения. Естественно, она по человеческому разуму не понимает, как это произойдет, и спрашивает: «Как это будет, если я мужа не знаю?» Архангел объясняет: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое Святое наречется сыном Божиим». И она соглашается, произнеся великие слова: «Я раба Господня, да будет мне по слову твоему». Эти слова являются изъявлением свободной воли человека принять божественный замысел. Таким образом она проявляет свое послушание, свое смирение и становится Матерью Господа.

Вся жизнь Пресвятой Богородицы – это жизнь в любви, жизнь в служении, это постоянное нахождение рядом со своим Божественным Сыном. Это страшные события около креста, когда она становится свидетельницей и очевидицей распятия. После Воскресения Спасителя она все время находится с апостолами, она тоже проповедует, и в итоге завершается ее земная жизнь блаженной кончиной – этот день в православии называют Успением Пресвятой Богородицы. Это большой, важный праздник, в который мы вспоминаем ее блаженную кончину. Понимание смерти в данном случае не отражает до конца всю возвышенную богословскую тайну блаженной кончины Успением Пресвятой Богородицы.

«Здесь очень важно понимать, что хоть икон и много, но Богородица одна и в своих молитвах перед любым образом мы всегда обращаемся именно к ней» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Убежден, что Казань тоже надо считать уделом Девы Марии»

– Сколько существует икон Божией Матери?

– Почитание Божией Матери велико. Мы почитаем ее как человека, который помог в деле нашего с вами спасения. И естественно, что в православной традиции существует много икон Божией Матери – всего их около 800. Это иконы, связанные с разными местами. Допустим, есть Владимирская, Ярославская, Казанская. Есть иконы, связанные с разными событиями нашей с вами истории. Есть даже очень необычные иконы: изображение святого семейства за трудом, Божия Матерь и первые шаги Спасителя, и таких примеров много. Все эти иконы напоминают нам о высоком служении Богородицы и показывают, насколько мы ее любим, почитаем. Многие эти моменты отображены в культуре. Здесь очень важно понимать, что хоть икон и много, но Богородица одна и в своих молитвах перед любым образом мы всегда обращаемся именно к ней.

– Что такое удел Богоматери?

– В честь Всецарицы возведено множество храмов и соборов. Есть места, где она оставила свой особый след, – их называют «уделы Богоматери». Всего их четыре: святая гора Афон, Иверия, Серафимо-Дивеевский монастырь и Киево-Печерская лавра.

Удел Богородицы – это места, которые исторически связаны либо с жизнью Божией Матери, например Афон, либо места, связанные с ее особым почитанием.

Поделюсь своим мнением: я глубоко убежден, что Казань тоже надо считать уделом Девы Марии, как то особое место, где была явлена Казанская икона Божией Матери и где ее особо почитают.

«В Православной церкви Пресвятая Богородица почитается как человек, который правильно использовал свою свободную волю, который согласился принять Божественный замысел и помог делу нашего с вами спасения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Богородица почитается как человек, который правильно использовал свою свободную волю»

– Какие святыни связаны с Божией Матерью?

– Помимо уделов Пресвятой Богородицы существуют разные святыни, связанные с ее жизнью. Например, пояс Богородицы, который не так давно был принесен в Россию и многие верующие пришли к нему поклониться. И тут же очень важно православное понимание почитания святынь. Потому что святыни святы не сами по себе, а связаны с определенными великими событиями. Пояс Пресвятой Богородицы напоминает нам о ней самой и ее жизни. Прикладываясь к этой святыне, мы молимся не материалу, не чему-то внешнему, а обращаемся к самой Божией Матери, которая молится о нас с вами.

В Православной церкви Пресвятая Богородица почитается как человек, который правильно использовал свою свободную волю, который согласился принять Божественный замысел и помог делу нашего с вами спасения. Поэтому давайте будем стараться, будучи православными людьми, чаще обращаться к Богородице в наших с вами молитвах, как к нашей с вами матери, которая любит весь род человеческий.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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