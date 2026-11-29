В Казани на сутки отключат воду в ряде домов Вахитовского района
Жители нескольких домов Вахитовского района Казани на сутки останутся без воды. Ограничения связаны с подключением водопровода на улице Подлужной к централизованным сетям, сообщили в МУП «Водоканал».
Подачу воды приостановят с 9:00 1 декабря до 9:00 2 декабря. Отключение затронет следующие адреса:
- Улица Подлужная: 21, 23, 37, 42, 42 к. 1, 44, 46, 49 стр., 49 к. 1, 2, 3, 50, 51, 52, 54б, 55 стр., 56, 57, 60, 63, 63а, 64, 65, 67, 67 к. 1, 67а;
- Улица Поперечно-Подлужная: 4, 8, 10–16, 21, 25, 27, 29/29а, 31, 33, 35, 58;
- Кремлевская набережная: 33, 33/1, 33/2, 33 к. 1.
Заявки на подвоз воды автоцистернами принимают по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.