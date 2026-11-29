Фото: пресс-служба Федерации лыжных гонок РТ

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Терентьева (Непряева), представляющая Республику Татарстан на домашних соревнованиях, заняла четвертое место в масс-старте на 20 километров свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира 2026–2027 годов, проходящего в финской Руке.

Наталья Терентьева преодолела дистанцию за 50 минут 1,2 секунды, отстав от лидера гонки на 1,6 секунды.

Победительницей масс-старта стала шведка Линн Сван с результатом 49 минут 59,6 секунды. Второй и третьей также финишировали представительницы Швеции – Моа Илар и Лиза Эрикссон.

Еще одна татарстанка, Дарья Непряева, пришла 16-й. По формулировке пресс-службы Федерации лыжных гонок РТ, ей удалось сделать это, «с честью пройдя непростую гонку в плотной группе».