Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поздравил жителей республики с 35-летием государственного флага региона.

«Сегодня Государственному флагу Республики Татарстан исполняется 35 лет! Наш яркий, запоминающийся символ объединяет и вдохновляет всех татарстанцев на новые свершения во имя процветания родной республики», – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Туган ягыбыз гүзәл һәм тату булып, чәчәк атып, гөрләп торсын! Татарстан Республикасы Дәүләт флагы көне белән! (в переводе – „Пусть наш край будет прекрасным и дружным, цветущим и процветающим! С Днем Государственного флага Республики Татарстан!“)» – добавил Рустам Минниханов.

Руководитель республики также опубликовал созданное с помощью нейросетей видеопоздравление с сегодняшним праздником.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.