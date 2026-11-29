Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева от имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично выразила глубочайшую признательность всем матерям Татарстана по случаю Дня матери.

«Для всех нас материнская любовь – это неиссякаемый источник силы, вдохновения и поддержки. Вы дарите нам жизнь, окружаете заботой, учите нас быть добрыми, ответственными. На ваших хрупких плечах держится благополучие семьи и будущее нашей великой страны», – отметила заместитель Премьер-министра РТ.

«По словам Президента Российской Федерации В. В. Путина, у россиян образ матери и Родины един. И это глубоко символично, ведь именно мама является первым и главным наставником в жизни каждого человека, прививая любовь к Отечеству с самого детства», – заметила она.

«Дорогие мамы, воспитавшие сыновей-защитников Отечества, примите самые искренние и теплые слова благодарности от всего народа Татарстана. Вы воспитали настоящих патриотов, которые с честью выполняют свой воинский долг», – подчеркнула Фазлеева.

«Глубокое уважение и восхищение вызывают многодетные матери, матери особенных детей. Ваша самоотверженность, терпение и доброе сердце помогают преодолевать любые трудности. Спасибо за ваш ежедневный подвиг, силу духа и любовь!» – добавила вице-премьер.

«Дорогие мамы! Пусть ваши дети радуют вас своими достижениями, в ваших семьях царят гармония, благополучие и взаимопонимание. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви и поддержки близких», – заключила вице-премьер.