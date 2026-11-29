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Говорить о влиянии Эль-Ниньо на конкретные погодные явления в России пока преждевременно: достоверных связей между этим климатическим феноменом и погодой в стране не выявлено. Об этом сообщил руководитель метеорологического отделения Метеообсерватории МГУ Павел Константинов.

«Дело в том, что Эль-Ниньо – это, конечно, как бы нам не хотелось или наоборот хотелось бы обратного, это явление в основном южного полушария. И когда говорят о климатических эффектах, обычно говорят о тех эффектах, которые проявляются глобальным образом», – пояснил Константинов в беседе с РИА Новости.

По словам климатолога, в годы Эль-Ниньо средняя температура на планете обычно повышается. Однако однозначной закономерности для российских зим нет: в разные годы они были как теплыми, так и холодными.

Он также напомнил, что, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, декабрь в стране может оказаться немного холоднее климатической нормы.

«Так что беспокойство по поводу Эль-Ниньо, оно на территории России, как минимум, пока не обосновано», – заключил Константинов.

Ранее СМИ сообщили, что усиливающийся в Тихом океане Эль-Ниньо может стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений. Предполагается, что он способен повлиять на погоду в России, в частности сделать предстоящую зиму теплее в отдельных регионах.

Эль-Ниньо – природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Это меняет взаимодействие океана и атмосферы и может вызывать климатические изменения в разных частях планеты.