Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

В гимназии имени Мулланура Вахитова Буинского района провели мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Татарстана.

Школьники прошли тематический квест, посвященный истории и символике флага. Затем каждый нарисовал его изображение и рассказал, на каких мероприятиях поднимают государственный флаг и где его можно размещать.

Директор гимназии Айрат Халиков отметил, что ученики должны знать историю государственных символов республики.

«29 ноября мы отмечаем День Государственного флага Республики Татарстан. В этот день в 1991 году Верховный Совет республики утвердил нынешний флаг в качестве одного из государственных символов. С тех пор бело-зелено-красное полотнище стало важным знаком татарстанской государственности и национальной самобытности. Автор флага – народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая Тавил Гиниатович Хазиахметов. Мы в гимназии считаем, что эту информацию должен знать каждый ученик», – сказал он.