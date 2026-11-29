Фото: канал Министерства спорта РТ в «Макс»

В Казани с 30 ноября по 3 декабря пройдут первенство и чемпионат мира по борьбе на поясах. Соревнования состоятся во Дворце единоборств «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Первенство мира среди юниоров и юниорок 2006–2008 годов рождения пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Чемпионат мира состоится с 1 по 3 декабря. Всего ожидается участие около 200 спортсменов из более чем 30 стран.

В состав сборной России вошли 20 представителей Татарстана. Из них 12 выступят на чемпионате мира, еще восемь – на первенстве.

Спортсмены разыграют награды в вольном и классическом стилях среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок.

Торжественная церемония открытия соревнований запланирована на 1 декабря в 17:00.