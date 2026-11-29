В Татарстане директора фирмы обвиняют в изготовлении поддельных платежных распоряжений в целях использования. Об этом сообщает СУ СКР по РТ.

По данным следствия, в 2018 – 2020 годах злоумышленник изготовил поддельные платежные распоряжения, на основании которых с расчетных счетов фирмы контрагентам было перечислено более 20 млн рублей. Он это сделал, чтобы скрыть факт уклонения от уплаты налогов.

На имущество обвиняемого и его супруги стоимостью свыше 131 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.