Для Ильсияр Ахметшиной семейное счастье складывается из простых вещей: уютных вечеров с тремя детьми, доверительных разговоров и улыбок при встрече. Она работает на казанском предприятии СИБУРа, поет в заводском ансамбле и находит время для близких. В День матери Ильсияр поделилась, что считает главным в воспитании детей и семейной жизни.





Работа, которая стала частью жизни

Ильсияр Ахметшина – эксперт управления складского хозяйства «Казаньоргсинтеза». В ее зоне ответственности – охрана труда, промышленная и пожарная безопасность. Она следит за исправностью пожарного оборудования, проверяет, соблюдают ли сотрудники требования безопасности, помогает готовить коллег к аттестациям.

Профессиональный путь Ильсияр на предприятии начался в 2015 году. За это время она прошла несколько карьерных этапов: работала заведующей хозяйством и специалистом по сопровождению поставок.

Первый рабочий день на заводской территории Ильсияр помнит до сих пор. Стояла метель, корпуса казались одинаковыми, и среди заснеженных зданий она заблудилась. Не зная, как найти нужный цех, позвонила начальнику. Он попросил ее оставаться на месте и сам отправился искать новую сотрудницу.

– Тогда я поняла, что этот человек очень дружелюбный, всегда придет на помощь. Мы хорошо проработали в команде, – вспоминает Ильсияр.

Большой завод в тот день показался ей сказочным городом, только пока незнакомым. Со временем она освоилась. Позже, когда стала специалистом по сопровождению поставок, для водителей, которые приезжали на завод, Ильсияр создала аудиогид: записала правила въезда, подсказки по маршрутам и расположению корпусов. Так приезжим было проще сориентироваться, а поставки проходили спокойнее.

Возможности расти и пробовать новое

За годы работы Ильсияр видела, как менялось предприятие, поэтому особенно ценит возможности, которые открываются перед сотрудниками в СИБУРе.

– Здесь можно развивать профессиональные навыки, пробовать себя в новых направлениях и предлагать идеи, – говорит она.

Для Ильсияр важно, что поддерживают не только профессиональный рост, но и интересы людей за пределами работы.

– Если ты хочешь развиваться, учиться, двигаться вперед – такая возможность есть, – говорит она.

Ильсияр активно участвует в жизни предприятия. Она поет в ансамбле «Казаньоргсинтеза», выступала на республиканском фестивале работающей молодежи «Наше время – Безнен заман» и представляла компанию на международном конкурсе «Талантливая женщина в современной индустрии».

Для нее важно, что корпоративная жизнь не ограничивается рабочими задачами: она объединяет коллег, помогает заниматься любимым делом и создает поводы проводить время вместе.

«Главное – чтобы дома было доверие»

У Ильсияр трое детей: старшей дочери 21 год, сыну 13, младшему – восемь. У каждого своя жизнь, свои увлечения и характер. Дочь учится в университете, старший сын любит футбол, младший собирает конструктор и с любопытством открывает для себя мир.

Семья помогает Ильсияр находить баланс между работой и домом. Если мама задерживается, старшая дочь может присмотреть за младшими и помочь им с уроками. А когда дома нужна именно мамина поддержка, Ильсияр всегда рядом с детьми.

Для нее важно не только заботиться о детях, но и сохранять между ними доверие. Ильсияр убеждена: ребенок должен знать, что может рассказать маме о том, что его волнует, и не остаться с переживаниями один на один.

– Если ты не понимаешь, что с ребенком происходит, значит, ты его теряешь, – говорит она.

Ильсияр не скрывает, что бывает требовательной и ответственной – иногда даже слишком. Но за этой строгостью всегда стоит желание помочь детям. А рядом с ней – много юмора, тепла и нежности. Серьезно ругать детей ей трудно: чаще получается поговорить, пошутить и вместе найти решение.

Дети, в свою очередь, по ее словам, тоже многое дают маме. Старшая дочь помогает Ильсияр иначе взглянуть на непростые ситуации и увидеть то, что могло ускользнуть. Общение с младшими возвращает ей легкость и непосредственность.

Вкусные вечера и простые радости

У семьи есть свой способ собираться всем вместе: выбрать фильм, приготовить любимые угощения и устроить домашний праздник. Такие вечера особенно дороги. Еще одна важная часть семейной жизни – поездки к бабушке и дедушке, родителям Ильсияр. В этих встречах она видит продолжение семейных ценностей и связь поколений.

Детям мама старается передать самостоятельность и веру в собственные силы.

– Важно идти к своим целям, не ждать, что кто-то обязательно решит все за тебя, – и при этом оставаться открытым, доброжелательным человеком, – говорит она.

По жизни легко и с песней

Ильсияр любит петь с детства. Когда-то она выступала перед родными и соседскими детьми, а сегодня поет в ансамбле.

На репетиции ее с легким сердцем отпускает семья: старшая дочь помогает с младшими, чтобы мама могла заниматься любимым делом. Для Ильсияр это особенно трогательно – дети не только принимают ее увлечения, но и становятся ее надежной опорой.

А еще в ее жизни есть бег. Утренние тренировки помогают собраться с мыслями, почувствовать прилив сил и настроиться на день.

«Позитивный настрой был со мной всегда, но именно бег помог укрепить дух в непростой период и снова почувствовать уверенность. Самое главное – не опускать руки», – говорит Ильсияр.

«Любовь и труд все перетрут»

На вопрос, что значит быть хорошей мамой, Ильсияр отвечает без сложных формул:

– Я всегда подходила к материнству с точки зрения любви и терпения. Так и отношусь до сих пор. Думаю, любовь и труд всё перетрут.

В этих словах – ее отношение и к семье, и к жизни. Ильсияр благодарна себе за то, что продолжает двигаться вперед, учиться новому и верить: она справится. А другим мамам в свой праздник желает каждый день видеть в глазах детей радость встречи – ту самую, которая говорит без слов: «Как хорошо, что мы есть друг у друга».

Фотографии предоставлены казанским предприятием СИБУРа