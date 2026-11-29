В афганской провинции Балх власти запретили указывать женские имена в медицинской документации. Теперь вместо них в картах и рецептах используют обезличенное обращение «биби». Об этом сообщает Fox News со ссылкой на афганское издание Zan Times.

Согласно новым правилам, имена женщин в медицинских документах заменяют словом «bibi» – традиционным обращением к женщине. При этом, по информации издания, в некоторых случаях вместо имени могут указывать даже названия животных, например «коза».

Правозащитники предупреждают, что такая практика может привести к ошибкам при оказании медицинской помощи и затруднить установление личности пациенток. Они также опасаются, что ограничение может распространиться на другие регионы страны.

В Афганистане действует ряд ограничений в отношении женщин и девушек. В частности, им запрещено получать образование. ООН неоднократно характеризовала положение женщин в стране как «гендерный апартеид» – системой дискриминации, при которой женщин систематически лишают основных прав и свобод по признаку пола. Весной этого года власти Афганистана отменили минимальный возраст вступления девушек в брак.