Фото: tatarstan.er.ru

В Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ состоялся благотворительный концерт, посвященный Дню матери. Организатором выступил Штаб общественной поддержки «Единой России» в Татарстане при содействии партнера федерального проекта «Единые» – Благотворительного фонда «Город Добрых Людей». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Праздничную программу открыли ведущие Рузаль и Радиф Ахмадиевы. Для маленьких пациентов и их родителей выступили артист Ильнур Еникеев, шоу-балет «Калиго» и группа «Black Diamond Show». В программе прозвучали песни на русском и татарском языках, а также состоялись танцевальные номера.

Кроме того, для детей организовали мастер-класс по диджеингу. Али Гайнанов познакомил участников с основами создания музыки и сведения треков.

Фото: tatarstan.er.ru

В завершение концерта артистам и ведущим вручили благодарственные письма от Детской республиканской клинической больницы и Штаба общественной поддержки.

Как рассказала заместитель руководителя Штаба Анастасия Исаева, в этом году к организации праздника присоединилось больше артистов. По ее словам, после публикации в социальных сетях с приглашением принять участие в мероприятии исполнители сами откликнулись и предложили свою помощь.

Подобные благотворительные встречи Штаб общественной поддержки «Единой России» в Татарстане и фонд «Город Добрых Людей» проводят на регулярной основе, чтобы поддержать маленьких пациентов и их близких.