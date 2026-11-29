29 ноября ежегодно отмечается День Государственного флага Республики Татарстан. У сегодняшнего праздника почти круглая дата – один из главных государственных символов республики был утвержден 35 лет назад. Как создавался и изменялся флаг республики и что он для нас означает – в материале обозревателя «Татар-информа» Альберта Бикбова.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рожденный революцией»

Привычный нам современный зелено-бело-красный флаг, конечно же, не первый в новой истории Татарстана. В 1923 году было утверждено коммунистическое алое полотнище Автономной Татарской Советской Социалистической Республики с надписью арабским шрифтом и указанием года ее образования в составе СССР – «1920».

В 1937 году, после принятия обновленной Конституции ТАССР, появилась новая версия флага уже без арабской вязи, которую заменили надписи на русском языке и латинице (Tatarstan ASSR), а сверху была добавлена аббревиатура «РСФСР/RSFSR».

Год спустя после смерти Сталина, в 1954-м, флаг республики снова обновили. У древка слева появилась вертикальная голубая полоса, в левом верхнем углу разместили серп и молот, а латинские наименования удалили.

Следует отметить, что художественно все варианты флага региона в советское время, по сути, дублировали флаг РСФСР и спускались «сверху», из Москвы, без учета мнения жителей республики.

Минтимер Шаймиев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как появился современный триколор

30 августа 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете – теперь уже Татарской Советской Социалистической Республики / Республики Татарстан. Упразднение ТАССР, обретение нового статуса и крах коммунистической идеологии потребовали создания новых государственных символов. Для разработки новой Конституции была сформирована Конституционная комиссия во главе с первым Президентом республики Минтимером Шаймиевым. Внутри нее создали рабочую группу по государственным символам, которую возглавил народный поэт Татарстана Ренат Харис.

На волне народного энтузиазма, охватившего в то время татарстанцев, в комиссию поступило огромное количество проектов. Среди них имелись и варианты с полумесяцем или звездой, но от таковых решено было отказаться, чтобы подчеркнуть светский характер Татарстана и следовать мировому опыту создания лаконичных государственных флагов, не перегруженных разнообразными символами.

В итоге консенсус был достигнут 29 ноября 1991 года, когда Верховный Совет ТССР утвердил современный флаг Татарстана. Это было общее решение всех политических фракций парламента. Автором варианта-победителя стал народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии имени Тукая Тавиль Хазиахметов (ныне покойный). Позднее флаг внесли в Государственный геральдический регистр РФ под номером 378 (подлинник грамоты хранится в музее).

Тавиль Хазиахметов (справа) Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Интересно, что вариант с биколором расширили до триколора еще и под влиянием истории создания российского флага. Последний ведет свою историю с конца 1660-х годов. Первым прообразом бело-сине-красного стяга считают флаг, поднятый на первом русском военном корабле «Орел» при царе Алексее Михайловиче (хотя точный порядок полос на нем остается предметом споров историков). Петр I закрепил его за торговым и военным флотом, а 22 августа 1991 года бело-сине-красный флаг над зданием Верховного Совета РСФСР в Москве был признан официальным.

Что означают внешний вид и символика флага

Флаг Республики Татарстан представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 1:2, состоящее из трех горизонтальных полос: широкой зеленой сверху, широкой красной снизу и узкой белой посередине.

Официальная трактовка цветов такова:

зеленый – зелень весны и возрождение;

белый – чистота, в дореволюционной традиции белый трактовали как символ свободы;

красный – энергия, сила и жизнь.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Это цветовое решение способствовало достижению согласия в обществе: верующие трактовали зеленый как цвет ислама, атеисты – как цвет весны и жизни, а красный оказался близок людям с советским прошлым. Сочетание цветов удачно отразило единство многонационального народа и место республики в составе России.

На какие флаги похож флаг Татарстана

Более всего флаг Татарстана (горизонтальные полосы зеленого, узкого белого и красного цветов) похож на флаг Чеченской Республики – здесь прямо самое близкое сходство, с тем же набором цветов и их порядком. Отличия: у флага Чечни вдоль древка есть вертикальная полоса с национальным орнаментом, а пропорции горизонтальных полос иные (6:1:4). У флага Татарстана белая полоса составляет 1/15 ширины полотнища, а зеленая и красная полосы равны. Но все равно – очень похоже. Собственно, глава Чечни Рамзан Кадыров так и говорил: «Когда Ахмат-Хаджи [Кадыров] разрабатывал эскиз, мы взяли как образец флаг Татарстана». Как ни крути, это братские народы, да и руководители поволжской и северо-кавказской республик часто называют друг друга братьями.

Отдаленно флаг Татарстана похож на флаг Болгарии, также состоящий из горизонтальных полос белого, зеленого и красного цветов. Здесь те же зеленый и красный цвета, но полосы равновеликие, а белый цвет находится сверху, а не в центре.

Флаг Чеченской Республики Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Флаги Ирана и Таджикистана используют похожую красно-бело-зеленую гамму горизонтальных полос, но дополнены государственными символами в центре и имеют другой порядок полос.

Иногда случаются казусы – когда флаг Татарстана ошибочно вывешивают «вверх ногами» и он становится весьма похож на… флаг Венгрии. Тот же триколор, но сверху идет сначала красная, за ней белая и зеленая полосы. При этом на официальном флаге страны мадьяр разделительная белая полоса пошире, чем на флаге Татарстана. Все же лучше не ошибайтесь и флаг Татарстана при вывешивании не переворачивайте!

Правила использования флага

Закон строго разграничивает обязательное официальное и свободное бытовое использование татарстанского триколора.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Флаг должен быть постоянно поднят на зданиях резиденции Раиса РТ (в этом случае используется штандарт), Государственного Совета, Кабинета Министров, иных органов государственной власти, местного самоуправления, а также в залах заседаний и служебных кабинетах руководителей.

С октября 2026 года постоянное размещение флага (на зданиях или прилегающих территориях) стало обязательным для всех образовательных организаций независимо от формы собственности, государственных и муниципальных учреждений молодежной политики, а также государственных и муниципальных спортивных объектов.

Флаг поднимается или устанавливается во время массовых мероприятий в школах, вузах и молодежных центрах, а также на всех официальных физкультурных и спортивных соревнованиях.

При одновременном подъеме флагов РФ и РТ соблюдается федеральное законодательство. Если смотреть на фасады или флагштоки лицом, флаг России располагается с левой стороны, а флаг Татарстана – с правой. Размер флага республики не может превышать размер флага РФ, а уровень его подъема не может быть выше. Кроме того, сформированные в Татарстане воинские подразделения устанавливают флаг республики рядом с флагом России в зоне СВО.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если флаг Татарстана размещается рядом с флагом города, района, общественной организации или коммерческой компании, он располагается с левой стороны от другого флага (если стоять к ним лицом).

Флаги муниципальных образований, общественных объединений и организаций не могут быть идентичны государственному флагу РТ или использовать его в качестве своей геральдической основы.

Граждане, общественные объединения и коммерческие организации вправе свободно использовать флаг Татарстана (в том числе на жилых домах, автомобилях, сувенирах или во время праздников и спортивных матчей), если это не является надругательством над государственным символом.

В дни траура в верхней части древка флага крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища. Флаг, поднятый на мачте или флагштоке, приспускается до половины высоты.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что для нас означает флаг республики

В первое время, еще до принятия законов о регламенте использования символики, флаг Татарстана обрел огромную популярность: его вешали повсюду, а в сельских районах в зелено-бело-красные цвета перекрашивали даже магазины. Спортивные команды из Татарстана выходили и до сих пор выходят в форме из цветов флага республики. Это стало главным доказательством того, что символ родился «снизу», был выбран демократическим путем и принят народом.

В первую очередь государственный флаг – это один из (наряду с гербом и гимном) главных символов республики. Он связывает прошлое, настоящее и будущее Татарстана, объединяет его жителей и формирует единую гражданскую идентичность. Если мы гордимся нашей республикой, мы уважительно относимся к ее флагу и стараемся это подчеркивать, вывешивая его по возможности.

Наверное, это правильное проявление патриотизма, ведь уважение к флагу – это уважение к самому себе, к своей истории и к тем, кто выстроил современный Татарстан. Это олицетворение души народа, его истории, побед и надежд. Берегите и уважайте наше знамя!