Сергей Ардашев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обладатель Кубка России по лыжным гонкам Сергей Ардашев и трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Большунов, представляющие Республику Татарстан на домашних соревнованиях, заняли второе и третье места в гонке на 15 километров свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2026/2027, который проходит в хакасском поселке Вершина Теи.

Победителем в коньковой разделке стал серебряный призёр Олимпиады 2022 года в марафоне Иван Якимушкин из Тюменской области. Он преодолел дистанцию за 36 минут 3,9 секунды.

Сергей Ардашев отстал от победителя на 23,9 секунды, Александр Большунов – на 33,4. Четвертым стал олимпийский чемпион 2022 года Денис Спицов, представляющий Тюменскую область, с отставанием 34,1 секунды. Пятым финишировал еще один тюменец, Алексей Червоткин, с отставанием 46,9 секунды.

Иван Горбунов, также представляющий Татарстан, занял 14-е место с отставанием в 1 минуту 25,9 секунды.

Ранее на первом этапе Кубка России Ардашев стал первым в классической разделке на 10 километров, а Большунов пришел лишь 14-м. Состязания проходят на Вершине Теи с 26 по 29 ноября.