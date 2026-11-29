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Кража смартфона или его использование в противоправных целях могут стать основаниями для включения устройства в черный список IMEI. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Российская база IMEI-номеров начнет работать с 1 марта 2027 года в рамках закона о дополнительных мерах защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества.

«Основанием для включения устройства в список запрещенных может стать его кража или использование в противоправных целях. При этом будет предусмотрен механизм восстановления статуса устройства, позволяющий законному владельцу урегулировать ситуацию, “обелить” свой телефон», – сказал Боярский в интервью РИА Новости.

Для россиян также планируют запустить специальный сервис проверки IMEI. С его помощью можно будет узнать статус устройства до покупки, в частности при приобретении смартфона с рук. Кроме того, предусмотрят механизм урегулирования спорных ситуаций для защиты добросовестных покупателей.

IMEI – это уникальный 15-значный номер, который присваивается на заводе устройствам с поддержкой сотовой связи. Он позволяет идентифицировать мобильные телефоны, планшеты и умные часы в сети оператора. Изменить этот код нельзя.