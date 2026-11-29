В Пестречинском районе ко Дню флага Татарстана прошли открытые уроки и викторины
В школах и сельских домах культуры Пестречинского района прошли мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Татарстана.
Для жителей и школьников организовали открытые уроки, викторины и познавательные часы. Также прошли тематические челленджи. К акции присоединились, в частности, жители деревни Куюки и учащиеся лицея «Алгоритм», а также Пановской школы.
29 ноября 1991 года Верховный Совет Татарстана утвердил современный флаг республики. Его автор – народный художник Татарстана Тавиль Хазиахметов.
Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.