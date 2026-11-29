Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

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Поддержка Украины не может стоять выше защиты национальных интересов Италии. Об этом Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в видеообращении, размещенном на ее YouTube-канале.

«Наша позиция относительно поддержки Украины остается неизменной. Но эта поддержка никогда не может стоять выше защиты национальных интересов Италии», – подчеркнула политик.

Утром 22 ноября украинские надводные беспилотники атаковали два зашедших в ливийский порт Бенгази российских корабля: корвет «Меркурий» и сухогруз MV Angara. Известно, что в результате атаки безэкипажных катеров погибли двое ливийских военных моряков. Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать инцидент.

Мелони осудила удар Украины по Бенгази, заявив журналистам, что «война не должна распространяться на Средиземноморье». По данным агентства Bloomberg, атака вызвала недовольство властей Италии, так как в Ливии присутствуют итальянские военные и разведчики, а дальнейшая дестабилизация этой североафриканской страны может привести к росту числа беженцев.

Позднее, 27 ноября, Премьер-министр Италии провела телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Bloomberg сообщало, что разговор прошел напряженно. Недовольство Мелони вызвало отсутствие предварительного согласования операции с партнерами или предупреждения о ней.

Детали разговора узнала итальянская газета Corriere della Sera. По информации издания, перед беседой с Зеленским глава Правительства Италии узнала от своего министра обороны Гуидо Крозетто, что Франция, Германия, НАТО и Европейский Союз не знали о готовящейся атаке.

В ожидании звонка украинского лидера Мелони заявила своему окружению, что «крайне возмущена» действиями руководства Украины. «С меня действительно хватит», – сказала она Зеленскому, когда тот вышел на связь.

CDS пояснила, что действия Киева в Бенгази «нанесли удар по Италии». Речь идет о двояком ущербе: атака поставила под угрозу интересы Рима в Средиземном море и подорвала доверие итальянского общества к Мелони и ее соратникам в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в следующем, 2027 году.