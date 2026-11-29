Фото: пресс-служба Минспорта РТ

В казанском Дворце спорта «Ак Барс» стартовал VIII чемпионат мира по мас-рестлингу – национальному виду спорта Республики Саха (Якутия). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

В церемонии открытия приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Абдулганиев, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэна) Якутии Алексей Еремеев, министр спорта РТ Владимир Леонов, президент Международной федерации мас-рестлинга Александр Акимов и другие почетные гости.

«Позвольте мне передать слова приветствия Раиса РТ Рустама Нургалиевича Минниханова. Татарстан, пронизанный духом спорта, благодарит Республику Саха (Якутия) за трепетное отношение к культуре и возрождению национальных традиций, а также за доверие провести соревнования в Казани. Желаю спортсменам удачи в бескомпромиссных спортивных баталиях», – обратился к собравшимся Фарид Абдулганиев.

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

В свою очередь Алексей Еремеев в своем выступлении указал на особое значение проведения международных соревнований на российской земле в Год единства народов России (объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным). «Именно спорт, и не только олимпийские виды спорта, но и национальные виды спорта, объединяют народы, прокладывают путь к дружбе и взаимопониманию между народами всех стран», – заявил Председатель Ил Тумэна, слова которого приводит пресс-служба якутского парламента.

Политик поблагодарил Министерство спорта России, Правительство Татарстана, организаторов чемпионата, спортсменов и тренеров, а также генерального спонсора соревнований. В ходе церемонии он вручил Фариду Абдулганиеву традиционный якутский сосуд чорон.

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Владимиру Леонову спикер якутского парламента передал благодарность главы Республики Саха Айсена Николаева за плодотворное спортивное сотрудничество, весомый вклад в развитие и популяризацию мас-рестлинга на российском и международном уровнях.

Алексей Еремеев также заметил, что примерно 25 лет назад руководство Якутии поставило задачу вывести традиционное перетягивание палки, «мас тардыһыы», на международный уровень и в перспективе добиться его включения в олимпийскую программу. За прошедшие годы были организованы чемпионаты России, Европы и мира, национальные федерации мас-рестлинга созданы более чем в 70 странах.

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Предыдущий чемпионат мира прошел в 2025 году в Монголии. Среди претендентов на проведение следующего мирового первенства были упомянуты Индия, Словакия, Пакистан и Узбекистан. Якутский политик выразил надежду, что мас-рестлинг будет завоевывать симпатии всё большего числа людей по всему миру, а расширение его международной популярности приблизит национальный вид спорта к олимпийскому признанию.

В чемпионате принимают участие более 50 стран, Россию представляют 16 атлетов. В первый соревновательный день россияне завоевали восемь наград.

Фото: пресс-служба Ил Тумэна Якутии

Обладателями золотых медалей стали Семен Степанов (105 килограммов) и Иван Галкин (125 килограммов). Серебряные награды завоевали Артур Жирков (60 килограммов), Семtн Борисов (90 килограммов), Виктор Колибабчук (свыше 125 килограммов), Саина Седалищева (75 килограммов) и Мохинур Абдузойирова (85 килограммов). Бронзовую медаль завоевала Валерия Никифорова (свыше 85 килограммов).

Сегодня состоятся полуфинальные и финальные поединки в абсолютной весовой категории и церемония награждения победителей VIII чемпионата мира по мас-рестлингу.