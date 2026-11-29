Происшествие случилось на улице 40 лет Победы в Челнах. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в гаражном кооперативе «Гренада» произошел пожар: загорелся гараж, в котором находился автомобиль «Лада» 12-й модели. Площадь пожара составила 7 кв. метров.

В результате случившегося пострадали трое подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Они получили ожоги лица, ног, кистей рук и дыхательных путей. Детей доставили в КДМЦ.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.